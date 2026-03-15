"Polizeiruf 110: Ablass": Kritik zum ARD-Krimi mit Johanna Wokalek

Für Kommissar Dennis Eden (Stephan Zinner) und seine Kollegin Chris Blohm (Johanna Wokalek) beginnt der fünfte gemeinsame Münchner "Polizeiruf 110"-Krimi unter dem Episodentitel "Ablass" (Regie und Buch: Christian Bach) mit einem grausigen Fund: Bei Wartungsarbeiten in einer Münchner Isarwehranlage wird eine unbekleidete Frauenleiche aus dem Wasser gezogen. Ersten Einschätzungen der Rechtsmedizin zufolge lag sie "etliche Monate, wenn nicht sogar Jahre" im Wasser. Blohm ist überzeugt: "Es geht um einen Cold Case, der gerade wieder heiß wird."

Polizeiruf 110: Ablass Krimi • 15.03.2026 • 20:15 Uhr

Und tatsächlich: Bei der Toten handelt es sich um die zum Todeszeitpunkt 19-jährige Sonja Behrling. Sie wurde offensichtlich nach einer Vergewaltigung erwürgt. Doch das passt nicht zum Eintrag in den Akten: Vor zwei Jahren, so heißt es dort, hatte sie Leon Kamara (Yoli Fuller), einen Asylbewerber aus Burkina Faso, am Ostbahnhof nach Crystal Meth gefragt. Der anschließende Drogenkonsum der beiden geriet aus dem Ruder, Behrling kollabierte und starb. Aus Angst vor einer Abschiebung rief Kamara keinen Notarzt, sondern zerstückelte die Leiche und entsorgte sie im Hausmüll. Zwei Wochen später stellte er sich wegen seines schlechten Gewissens der Polizei. Inzwischen sitzt er rechtskräftig verurteilt in Haft.

"Der stellt sich freiwillig und lügt dann bei seinem Geständnis?", wundert sich Kommissarin Blohm. "Aber wieso?", fragt sich auch der Polizist Kasper Kopernik (Elias Krischke). "Wegen dem Strafmaß", glaubt Kommissar Eden zu wissen.

Die Polizei steht vor mehreren Rätseln Während das Team noch über den Fall grübelt, kommt ein Hilfegesuch der Kollegen rein: Es geht um Fahrerflucht mit Todesfolge. "Nana, des is ned unser Baustelle", schimpft Kommissar Eden: "Glauben die, wir langweilen uns?" Da es keine Bremsspuren gab, nimmt sich das Duo widerwillig des Falls an. Der Unfallwagen wurde zwei Tage nach dem Unfall von der Besitzerin Helene Assauer (Victoria Mayer) als gestohlen gemeldet. "Sie haben erst am Dienstag gemerkt, dass der Porsche weg ist?", wundert sich Eden. "Wir nutzen den ja nur ganz selten für Ausflüge", so die Erklärung. Von einem Unfall weiß die Familie nichts.

Fingerabdrücke am Wagen führen schließlich zu dem wegen Autodiebstahls vorbestraften Viktor Reisinger (Shenja Lacher). Sein Anwalt August Schellenberg (Tobias Moretti) handelt einen Deal mit der Staatsanwaltschaft aus: Wenn Reisinger gesteht, bleibt er bis zum Prozess auf freiem Fuß und geht danach vier Jahre in Haft. Gesagt, getan. Doch dann stößt Blohm auf die Aufnahmen einer Überwachungskamera, die nicht zu Reisingers Geständnis passen ...

"Ein heikles Thema" "Polizeiruf 110: Ablass" ist ein ungewöhnlicher Fernsehkrimi, in dem viel über die Frage, was eigentlich Gerechtigkeit ist, philosophiert wird. Hauptdarsteller Stephan Zinner betrachtet das geschilderte Szenario durchaus als möglich, wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau erklärt: "Es gibt auch einige Studien, wie unterschiedlich Menschen unterschiedlicher Gesellschaftsschichten verurteilt werden. Das ist schon ein heikles Thema. Deshalb finde ich es gut, dass wir darüber mal einen fiktionalen 'Polizeiruf' gedreht haben."

Ein sechster Fall für das Münchner Ermittlerteam ist bereits abgedreht: In "Polizeiruf 110: Tod einer Fabrikarbeiterin" (Arbeitstitel) kommen Blohm und Eden nach dem Verschwinden einer Leiharbeiterin den ausbeuterischen Machenschaften eines großen Zulieferungsunternehmens auf die Spur. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.

Polizeiruf 110: Ablass – So. 15.03. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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