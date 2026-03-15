Home News TV-News

"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Chile – Das Geheimnis des Lebens": Darum geht's in der ZDF-Dokumentationsreihe

Chiles Naturwunder

"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Chile – Das Geheimnis des Lebens": Darum geht's in der ZDF-Dokumentationsreihe

15.03.2026, 06.30 Uhr
von Paula Oferath
In "Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde" entdeckt die Tierärztin die faszinierende Natur Chiles, von der Atacama-Wüste bis zu den Anden und dem chilenischen Meer.
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Chile - Das Geheimnis des Lebens
In der neuen Folge "Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde" verschlägt es die Tierärztin nach Chile.  Fotoquelle: ZDF/Oliver Roetz
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Chile - Das Geheimnis des Lebens
Gemeinsam mit einer Forscherin geht Hannah Emde der Frage nach, warum es immer weniger Magellan-Pinguine auf St. Magdalena gibt.  Fotoquelle: ZDF/Oliver Roetz
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Chile - Das Geheimnis des Lebens
In den Anden sucht Hannah Emde, die seit 2024 "Terra X: Faszination Erde" moderiert, nach Kondoren.  Fotoquelle: ZDF/Oliver Roetz
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Chile - Das Geheimnis des Lebens
Hannah Emde begibt sich in den neuen Folgen "Terra X" auf die Spuren des Pumas.   Fotoquelle: ZDF/Oliver Roetz
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Chile - Das Geheimnis des Lebens
Am Ende ihrer Reise durch Chile wartet auf Hannah Emde ein ganz besonderes wissenschaftliches Abenteuer: Das Extremely Large Telescope (ELT).  Fotoquelle: ZDF/Oliver Roetz

Auch in einer Wüste, die sich über stolze 1.200 Kilometer erstreckt, pulsiert Leben in seiner erstaunlichsten Form. Zu Beginn der neuen Folge "Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Chile – Das Geheimnis des Lebens" begibt sich die Tierärztin Hannah Emde in die Atacama-Wüste, ein Land aus endlosen Sand- und Steinflächen, das sich zwischen Tacna im Süden Perus und Copiapó im Norden Chiles erstreckt. In manchen dieser Regionen hat es seit 23 Millionen Jahren keinen Tropfen Regen gegeben. Man könnte glauben, man stehe nicht auf der Erde, sondern auf dem roten Planeten Mars. Doch tatsächlich existiert hier Leben, wie der Film zeigt. Kakteen, Insekten, kleine Vögel und Lamas nutzen die feine Feuchtigkeit des Camanchaca-Nebels, der wie ein flüchtiger Schleier über der Wüste liegt. Flamingos, die am fernen Ende der Wüste leben, haben einen raffinierten Mechanismus entwickelt, um das salzige Wasser der Seen in lebensspendende Flüssigkeit zu verwandeln.

ZDF
Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Chile – Das Geheimnis des Lebens
Dokumentation • 15.03.2026 • 19:30 Uhr

Die längste Gebirgskette der Welt

Doch Chile ist weit mehr als nur Wüste. Emde zieht mit dem "Terra X"-Team weiter in den Osten, wo die Anden wie ein Rückgrat aus Stein und Eis das Land durchziehen. Hier treffen Feuer und Eis, Lava und Gletscher aufeinander und rund 200 aktive Vulkane machen diesen Lebensraum zu einem wahren Abenteuer. Der Kondor ist wie geschaffen für diese extremen Bedingungen. Er ist nicht nur ein Überlebenskünstler, sondern auch ein stiller Hüter der Natur. Als Aasfresser verhindert er die Ausbreitung von Krankheiten und lebt in einem perfekten Gleichgewicht mit dem Puma, dessen Beute er verwertet.

Über Jahrtausende haben diese beiden Tiere in einer harmonischen Koexistenz gelebt. Heute jedoch gefährdet die Viehzucht dieses empfindliche Zusammenspiel. Hannah Emde, die 2019 ihr Studium als approbierte Tierärztin abschloss, begleitet ein Schutzprojekt, das den Tieren wieder ein friedliches Zusammenleben ermöglichen möchte.

Derzeit beliebt:
>>"Oscar-Countdown – Live vom Red Carpet": Alle Infos zur TV-Show bei ProSieben
>>"Im toten Winkel": Alle Infos zum ARD-Politthriller mit Katja Bürkle
>>Die Giovanni Zarrella Show: Alle Infos zum ZDF-Unterhaltungsformat
>>Hans Sigl lässt Fans aufatmen: "Der Bergdoktor" geht weiter

"Ich bin sicher, dass es da draußen noch viel mehr gibt"

Gleichzeitig richtet Emde ihren Blick auf die Tiefen der chilenischen Meere. Sie begleitet ein Schutzprojekt für den Burmeister-Schweinswal, eine seltene, scheue Walart, die bisher kaum erforscht ist und deren Geheimnisse noch in den Wellen verborgen liegen.

Am Ende der Reise durch Chile wartet ein ganz besonderes wissenschaftliches Abenteuer: Das Extremely Large Telescope (ELT). Damit wollen Forscher dem großen Rätsel auf den Grund gehen: Gibt es Leben im Universum? Hannah Emde ist überzeugt: "Wenn man sich klarmacht, unter welch widrigen Bedingungen sich Leben hier auf der Erde entwickeln konnte, bin ich sicher, dass es da draußen noch viel mehr gibt." Seit April 2024 moderiert sie die ZDF-Reihe "Terra X: Faszination Erde".

Die Folge ist bereits ab Mittwoch, 04. März, in der ZDF-Mediatek verfügbar.

In der Sendung "Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Borneo – Zurück in die Wildnis" (Sonntag, 29. März, 19.30 Uhr) zieht es Emde und ihr Team nach Borneo. Hier sollen drei Orang-Utans nach zehn Jahren Vorbereitung in den Regenwald freigelassen werden.

Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Chile – Das Geheimnis des Lebens – So. 15.03. – ZDF: 19.30 Uhr

"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde Finnland – Suche nach dem Glück": Darum geht's in der ZDF-Dokumentationsreihe
In der neuen "Terra X"-Folge erkundet Tierärztin Hannah Emde das Geheimnis des finnischen Glücks. Zwischen Polarlichtern und Braunbären sucht sie nach Antworten.
Finnlands Geheimnis
Faszination Erde - mit Hannah Emde Finnland - Suche nach dem Glück

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

 


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Terra X

Das könnte dich auch interessieren

Nach KI-Fehler im "heute journal": Das will das ZDF ab sofort besser machen
Maßnahmen gegen KI-Pannen
ZDF
Klara Deutschmann klagt im Interview: "Frauen wird nach wie vor häufig ein Ideal vorgeschrieben"
Druck der Ideale
Klara Deutschmann im Interview
Mit Wir sind Helden wurde sie berühmt: Judith Holofernes kann "seit acht Jahren nicht mehr singen"
Gesundheitliche Herausforderungen
Volle Kanne
Doris Schretzmayer: "Den Begriff 'Powerfrau' mag ich nicht"
Im Interview
Doris Schretzmayer im Interview
"Einfach Elli": Die neue ZDF-Reihe begleitet eine etwas andere Notfallsanitäterin
ADHS im TV
Einfach Elli
"Da war tote Hose": Jörg Schüttauf über seinen ersten Ausflug in den Westen
Fluchtgedanken
Jörg Schüttauf
"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung vor Publikum
"Das ist die Hölle"
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Narumol David bekommt Rolle auf dem ZDF-"Traumschiff"
"Bauer sucht Frau"-Star
2009 trafen sich Narumol und Josef bei "Bauer sucht Frau".
Neue Serie auf "Bergdoktor"-Sendeplatz: Diese Sanitäterin erobert die Primetime
Neues Medical-Drama
Einfach Elli
"Friesland - Schiffe schrotten" 25. Fall der ZDF-Krimireihe mit "Tatort"-Star Ulrike Folkerts als Verdächtige
Jubiläumsfall
Friesland - Schiffe schrotten
"Billy Elliot" wird 40: So sieht der ehemalige Kinderstar heute aus
Charakterdarsteller
Billy Elliot - I Will Dance
Der Gangsterboss Tommy Shelby kehrt zurück: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Peaky Blinders: The Immortal Man"
"Das dunkle Vermächtnis": Alle Infos zu dem ARD-Thriller mit Felicitas Woll
Mysterythriller
Das dunkle Vermächtnis
"Wer weiß wie wann was war? – Die Show der Generationen": Das neue Quiz mit Stefan Raab und Barbara Schöneberger
Neue Raab-Show
Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen
Nach 13 Ehejahren: Die Wendung in Joachim Llambis Liebesleben
Privatleben des "Let's Dance"-Juroren
"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi sorgte mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen.
Unheilig-Frontmann: Der Graf spricht über seine romantische Liebesgeschichte
Eine Reise, die alles veränderte
Der Graf erzählt von seiner romantischen Liebesgeschichte mit seiner Ehefrau.
Experte von "Bares für Rares" ist sich sicher: "Das gibt ein Bietergefecht"
Ausgabe vom 13. März
Horst Lichter.
"Let’s Dance": Das sind die Favoriten auf den Sieg
Tanzshow-Favoriten
Bianca Heinicke und Zsolt Sandor Cseke lachen.
Angela Finger-Erben: Das ist die prominente Ex von "Let's Dance"-Teilnehmer Simon Gosejohann
Ex-Partnerin
Angela Finger-Erben und Simon Gosejohann.
Überraschende Familiengeschichte: So lernte Esther Sedlaczek ihren berühmten Vater kennen
Kennenlernen erst mit 16 Jahren
Experte Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Esther Sedlaczek.
Howard Carpendale mit heftiger Kritik an Helene Fischer: "Das ist die unterste Form"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Diese "Let’s Dance"-Stars sind bereits gestorben: ihre Geschichten bleiben unvergessen
Schicksale
Daniel Küblböck lacht auf dem roten Teppich.
Toter Freund und Krebsdiagnose von Ehefrau: Ed Sheeran blickt auf "schlimmste Woche" zurück
Ed Sheerans Rückblick
Ed Sheeran
Im Free-TV: Diese Krimikomödie mit Bruce Willis ist ein echter Geheimtipp!
Kriminelle mit Charme
Banditen!
Die Kino-Highlights der Woche: "Good Luck, Have Fun, Don't Die" und mehr
Kino-Neustarts
Good Luck, Have Fun, Don't Die
Lola Weippert mit berührender Instagram-Liebeserklärung: "Du bist mein größtes Vorbild"
Liebeserklärung
Lola Weippert
Trauer um "The Crown"-Star Jane Lapotaire
Karriere einer Ikone
Jane Lapotaire
Oscarverleihung 2026: Das verraten die Prognosen
Oscar-Prognosen
Jessie Buckley in "Hamnet"
Dieser Horrorfilm schreibt schon vor den Oscars 2026 Geschichte
Oscar-Rekord
Michael B. Jordan in "Blood & Sinners"
Muriel Baumeister über Zeit als Alkoholikerin: "Das war so schrecklich"
Alkoholgeständnis
Muriel Baumeister