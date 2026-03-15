"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Chile – Das Geheimnis des Lebens": Darum geht's in der ZDF-Dokumentationsreihe

Auch in einer Wüste, die sich über stolze 1.200 Kilometer erstreckt, pulsiert Leben in seiner erstaunlichsten Form. Zu Beginn der neuen Folge "Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Chile – Das Geheimnis des Lebens" begibt sich die Tierärztin Hannah Emde in die Atacama-Wüste, ein Land aus endlosen Sand- und Steinflächen, das sich zwischen Tacna im Süden Perus und Copiapó im Norden Chiles erstreckt. In manchen dieser Regionen hat es seit 23 Millionen Jahren keinen Tropfen Regen gegeben. Man könnte glauben, man stehe nicht auf der Erde, sondern auf dem roten Planeten Mars. Doch tatsächlich existiert hier Leben, wie der Film zeigt. Kakteen, Insekten, kleine Vögel und Lamas nutzen die feine Feuchtigkeit des Camanchaca-Nebels, der wie ein flüchtiger Schleier über der Wüste liegt. Flamingos, die am fernen Ende der Wüste leben, haben einen raffinierten Mechanismus entwickelt, um das salzige Wasser der Seen in lebensspendende Flüssigkeit zu verwandeln.

Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Chile – Das Geheimnis des Lebens Dokumentation • 15.03.2026 • 19:30 Uhr

Die längste Gebirgskette der Welt Doch Chile ist weit mehr als nur Wüste. Emde zieht mit dem "Terra X"-Team weiter in den Osten, wo die Anden wie ein Rückgrat aus Stein und Eis das Land durchziehen. Hier treffen Feuer und Eis, Lava und Gletscher aufeinander und rund 200 aktive Vulkane machen diesen Lebensraum zu einem wahren Abenteuer. Der Kondor ist wie geschaffen für diese extremen Bedingungen. Er ist nicht nur ein Überlebenskünstler, sondern auch ein stiller Hüter der Natur. Als Aasfresser verhindert er die Ausbreitung von Krankheiten und lebt in einem perfekten Gleichgewicht mit dem Puma, dessen Beute er verwertet.

Über Jahrtausende haben diese beiden Tiere in einer harmonischen Koexistenz gelebt. Heute jedoch gefährdet die Viehzucht dieses empfindliche Zusammenspiel. Hannah Emde, die 2019 ihr Studium als approbierte Tierärztin abschloss, begleitet ein Schutzprojekt, das den Tieren wieder ein friedliches Zusammenleben ermöglichen möchte.

"Ich bin sicher, dass es da draußen noch viel mehr gibt" Gleichzeitig richtet Emde ihren Blick auf die Tiefen der chilenischen Meere. Sie begleitet ein Schutzprojekt für den Burmeister-Schweinswal, eine seltene, scheue Walart, die bisher kaum erforscht ist und deren Geheimnisse noch in den Wellen verborgen liegen.

Am Ende der Reise durch Chile wartet ein ganz besonderes wissenschaftliches Abenteuer: Das Extremely Large Telescope (ELT). Damit wollen Forscher dem großen Rätsel auf den Grund gehen: Gibt es Leben im Universum? Hannah Emde ist überzeugt: "Wenn man sich klarmacht, unter welch widrigen Bedingungen sich Leben hier auf der Erde entwickeln konnte, bin ich sicher, dass es da draußen noch viel mehr gibt." Seit April 2024 moderiert sie die ZDF-Reihe "Terra X: Faszination Erde".

Die Folge ist bereits ab Mittwoch, 04. März, in der ZDF-Mediatek verfügbar.

In der Sendung "Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Borneo – Zurück in die Wildnis" (Sonntag, 29. März, 19.30 Uhr) zieht es Emde und ihr Team nach Borneo. Hier sollen drei Orang-Utans nach zehn Jahren Vorbereitung in den Regenwald freigelassen werden.

Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Chile – Das Geheimnis des Lebens – So. 15.03. – ZDF: 19.30 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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