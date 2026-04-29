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ZDF enthüllt mit "XY gelöst": So wurden Täter geschnappt

Mordfälle aufgeklärt

ZDF enthüllt mit "XY gelöst": So wurden Täter geschnappt

29.04.2026, 06.45 Uhr
von Elisa Eberle
In "XY gelöst" wird Ermittlungsarbeit sichtbar. Sven Voss und Experten beleuchten die Ermittlungsarbeit, die zur Aufklärung führte, darunter der Fall der 1988 ermordeten Petra Nohl.
"XY gelöst"
Auf dem Heimweg von einer Karnevalsfeier wurde Petra Nohl nachts angegriffen und erwürgt. Die Hintergründe zum Fall und den Ermittlungsarbeiten werden nun bei "XY gelöst" im ZDF behandelt.   Fotoquelle: ZDF/Marcus von Kleist
"XY gelöst"
Petra Nohl war eine liebevolle Mutter. Bei "XY gelöst" erzählt nun ihre inzwischen erwachsene Tochter, wie es ihr seit dem Mord erging.   Fotoquelle: ZDF/Marcus von Kleist
"XY gelöst"
Über 30 Jahre nach dem Mord an Petra Noll meldete sich bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ein Mann, der das Opfer kurz vor seinem Tod gesehen haben will.   Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
"XY gelöst"
Moderator Sven Voss spricht in "XY gelöst" mit Freunden, Ermittlern und Experten über spektakuläre Fälle.  Fotoquelle: ZDF/Oliver Rüther / [M] Brand New
"XY gelöst"
Eine 24-Jährige arbeitet bis spätabends in ihrem Bistro in der Kölner Innenstadt und wird dann ermordet.   Fotoquelle: ZDF/Marcus von Kleist

Der Erfolg von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist auch nach knapp 60 Jahren noch immer ungebrochen. Was bedeutet: Die True-Crime-Marke im ZDF wird stetig weiter ausgebaut. Erst Ende März wurde mit "XY Spuren des Verbrechens" ein neuer Ableger angekündigt. In der Reihe (erste Folge am Mittwoch, 6. Mai, um 19.25 Uhr, ZDF) dreht sich alles um die Frage, wie es mit den bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vorgestellten Fällen nach der Sendung weiterging.

ZDF
XY gelöst
True Crime • 29.04.2026 • 20:15 Uhr

Um das "Danach" dreht sich auch die 2022 gestartete Reihe "XY gelöst", die nun mit vier Ausgaben (als Doppelfolgen am Mittwoch, 29. April, und Mittwoch, 10. Juni, 20.15 Uhr, ZDF, sowie ab Mittwoch, 22. April, als Stream auf zdf.de) fortgesetzt wird.

Darum geht's in den neuen Folgen "XY gelöst" im ZDF

Moderator Sven Voss knöpft sich gemeinsam mit Ermittlerinnen und weiteren Experten längst gelöste Kriminalfälle noch einmal vor. Ziel ist es, mehr über die jeweiligen Ermittlungsarbeiten und deren Auswirkung auf Opfer und Angehörige zu erfahren. Die erste neue Folge erzählt die tragische Geschichte von Petra Nohl: Die zum Todeszeitpunkt 24-jährige Mutter einer Tochter wurde 1988 auf dem Heimweg von einer Karnevalsfeier in Köln angegriffen und erwürgt. 34 Jahre später wurde der Fall von der Kripo nochmal aufgerollt. Sven Voss erklärt, wie moderne DNA-Technik und ein Hinweis vom Publikum bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst" schließlich zur Ermittlung des Täters führte. Die Tochter der Toten erzählt außerdem, wie der Mord an ihrer Mutter seither ihr Leben bestimmt.

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In der zweiten Folge "XY gelöst" um 21.00 Uhr dreht sich alles um die 24-jährige Betreiberin eines Bistros, die eines Morgens tot im Kühlraum lag. Acht Jahre später konnte der Fall durch einen Anruf gelöst werden.

XY gelöst – Mi. 29.04. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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