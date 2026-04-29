ZDF enthüllt mit "XY gelöst": So wurden Täter geschnappt

"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche

Seit dem 6. Juli 2015 läuft die Quizshow "Wer weiß denn sowas?" im Vorabendprogramm des Ersten. Der Rätsel-Spaß lockt Folge für Folge ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Regelmäßig geben sich Stars in der Sendung die Ehre und versuchen die kniffeligen Fragen zu beantworten. Hier finden Sie eine Übersicht über die prominenten Gäste.