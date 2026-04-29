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"Joko & Klaas gegen ProSieben": Das Duell geht weiter

Unterhaltsames Kräftemessen

"Joko & Klaas gegen ProSieben": Das Duell geht weiter

29.04.2026, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
"Joko & Klaas gegen ProSieben" ist wieder da – mit sechs neuen Folgen. Sie wollen über den eigenen Arbeitgeber triumphieren.
Joko & Klaas gegen ProSieben
Joko Winterscheidt (links) und Klaas Heufer-Umlauf hoffen wieder darauf, dass sie sich möglichst viele anarchische Freiheiten erkämpfen können. Wenn sie siegen, kann ProSieben ihnen nicht vorschreiben, wie sie 15 Minuten Sendezeit zu füllen haben.  Fotoquelle: Joyn / Nadine Rupp
Joko & Klaas gegen ProSieben
Sechs neue Wettkämpfe werden ausgetragen, wie immer moderiert von Steven Gätjen.  Fotoquelle: ProSieben
Joko & Klaas gegen ProSieben
Moderator Steven Gätjen kommt immer wieder in Situationen, in denen er die erhitzten Gemüter im Studio runterkühlen muss.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka
Joko & Klaas gegen ProSieben
Klaas Heufer-Umlauf (links) und Joko Winterscheidt bringen mit ihren nörgelnden Nachfragen zu den Spielregeln den Moderator oft an den Rand der Verzweiflung.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Wenn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zum Wettkampf antreten, geht es nicht nur um Spiel und Spaß, sondern um ein ungewöhnliches Kräftemessen mit dem eigenen Arbeitgeber. Mit der 9. Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" setzen die Unterföhringer das bewährte Konzept fort: Zwei Entertainer treten gegen einen ganzen Sender an – mit offenem Ausgang. Zum Staffelstart warten erneut sechs Folgen, in denen das Duo gegen das "ProSieben-Universum" bestehen muss. Dabei bestimmt allein der Sender, welche Spiele gespielt werden und wer als Gegner antritt. Prominente Gäste, ungewöhnliche Aufgaben und überraschende Wendungen gehören fest zum Konzept – und sorgen regelmäßig für unvorhersehbare Situationen.

ProSieben
Joko & Klaas gegen ProSieben
Show • 29.04.2026 • 20:15 Uhr

Was auf dem Spiel steht bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Der zentrale Anreiz bleibt unverändert: Gewinnen Joko und Klaas, sichern sie sich einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Ein Privileg, das im deutschen Fernsehen nach wie vor einzigartig ist. Verlieren sie hingegen, müssen sie sich "bedingungslos in seine Dienste stellen", wie es kernig beim Sender heißt. Sie werden dann zu Aktionen verdonnert, die oft eher peinlich ausfallen – etwa skurrile Gastauftritte zu Werbezwecken.

Gerade diese Mischung aus Wettbewerb, Risiko und kreativer Freiheit hat das Format zu einem der markantesten Entertainment-Angebote im deutschen Fernsehen gemacht. Die gewonnenen Live-Slots nutzten die beiden Moderatoren in der Vergangenheit immer wieder für gesellschaftlich relevante Themen, ungewöhnliche Aktionen oder überraschende Inszenierungen, oft mit großer medialer Resonanz.

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Steven Gätjen moderiert die Duell-Show auf ProSieben

Durch den Abend führt erneut Steven Gätjen, der das Geschehen einordnet und die Duelle begleitet. Er fungiert als Schnittstelle zwischen Kandidaten, Publikum und Sender – und behält auch dann den Überblick, wenn die Spiele eskalieren oder die Regeln an ihre Grenzen stoßen.

Die andere "Duell"-Reihe, nämlich den mit Auslandseinsätzen oft deutlich aufwendigeren und daher auch produktionstechnisch teuren Show-Klassiker "Das Duell um die Welt", hatten Joko und Klaas im vergangenen Dezember auslaufen lassen – nach über 13 Jahren.

Joko & Klaas gegen ProSieben – Mi. 29.04. – ProSieben: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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