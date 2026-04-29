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Deutscher TV-Film in der ARD rüttelt auf: "Toter Winkel" packt gesellschaftliche Tabus an – eine Kritik

Rechtsextremismus

Deutscher TV-Film in der ARD rüttelt auf: "Toter Winkel" packt gesellschaftliche Tabus an – eine Kritik

29.04.2026, 06.00 Uhr
von Sven Hauberg
Der emmy-nominierte Thriller "Toter Winkel" von Stephan Lacant bringt mit seiner packenden Handlung die dunklen Seiten rechtsextremer Familien ans Licht.
Toter Winkel
Schockiert muss Karl Holzer (Herbert Knaup) mitanhören, wie seine Enkelin Nora (Eve Marie Gleißner) beim Frisieren plötzlich Nazilieder trällert.  Fotoquelle: ARD / WDR / Thomas Kost
Toter Winkel
Karl Holzer (Herbert Knaup, links) weiß nicht mehr, wer sein Sohn Thomas (Hanno Koffler) eigentlich ist.  Fotoquelle: ARD / WDR / Thomas Kost
"Toter Winkel"
Ist sein Sohn ein rechtsextremer Terrorist? Karl Holzer (Herbert Knaup) macht schockierende Entdeckungen.   Fotoquelle: WDR/Thomas Kost
"Toter Winkel"
Nach außen ist Thomas (Hanno Koffler) ein braver Familienvater, der mit seiner Frau Marianne (Theresa Scholze) gerade das zweite Kind erwartet.  Fotoquelle: WDR/Thomas Kost
"Toter Winkel"
Friseur Karl (Herbert Knaup) und seine Frau Elsa (Johanna Gastdorf) sind noch immer glücklich miteinander. Die Erkenntnisse über ihren Sohn erschüttern Karl jedoch in seinen Grundfesten.  Fotoquelle: WDR/Thomas Kost

Was ging und geht eigentlich in Annerose Zschäpe vor? Im Prozess gegen ihre Tochter Beate, die 2018 als Mittäterin der Morde des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, schwieg sie. Als Mutter der Angeklagten war das ihr gutes Recht. Aber es wäre doch zu interessant, in den Kopf der Mutter der "Terrorbraut" blicken zu können. Was hat sie gewusst, was vermutet? Wie geht sie um mit einer Tochter im Gefängnis? Der meisterhafte Fernsehfilm "Toter Winkel" aus dem Jahr 2017 spielt das Szenario des In-den-Kopf-Blickens durch, anhand einer fiktiven Gruppe von Rechtsterroristen, die nicht minder Erschreckendes vollbringen als Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt es getan haben. Die ARD wiederholt ihn am Mittwochabend zur Primetime.

ARD
Toter Winkel
Thriller • 29.04.2026 • 20:15 Uhr

"Toter Winkel" von Stephan Lacant und Benjamin Zakrisson

Regisseur Stephan Lacant ("Freier Fall") und sein Drehbuchautor Benjamin Zakrisson Braeunlich begehen allerdings nicht den Fehler, dem Zuschauer einen politisch korrekten Erklärfilm vorzusetzen. "Toter Winkel" ist vielmehr ein hochspannender Thriller, der zutiefst bewegt, aber gleichzeitig hervorragend unterhält. Etwas derart Mutiges sieht man im deutschen Fernsehen selten.

Darum geht's in "Toter Winkel" in der ARD

Früh am Morgen wird die Familie der jungen Deutschkosovarin Anya (Emma Drogunova) aus dem Schlaf gerissen. Die gut integrierte Familie soll nach Pristina abgeschoben werden, einen Anruf beim Anwalt verwehren ihnen die aggressiv auftretenden Polizeibeamten. Dann aber reißt sich Anya los, rennt durchs Unterholz und über eine Straße. Einer der Männer verfolgt sie und wird dabei von einem Laster überfahren.

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Daneben zeigt Lacant eine "typisch deutsche" Familie, in der Vater Karl (Herbert Knaup) der Enkeltochter noch Gutenachtlieder singt, fette Kaninchen züchtet und als Frisör in der Innenstadt einem "anständigen" Beruf nachgeht. Karls Sohn aber, der sich allen Einblicken verweigernde Thomas (Hanno Koffler), war mit dem frühmorgens überfahrenen Beamten in Kindertagen befreundet. Warum der Sandkastenfreund sterben musste, bleibt für alle Beteiligten ein Rätsel. Schließlich war er gar kein Polizist.

Bald aber steht das LKA im Haus, und Gerüchte machen die Runde: Der Tote soll eine Waffe bei sich getragen haben, die dem "rechtsradikalen Untergrund" zugeordnet wurde. Vater Karl beginnt zu recherchieren und muss entsetzt feststellen, dass auch sein Sohn offenbar mit rechtem Gedankengut sympathisiert. Er findet Fotos, die Thomas vor einem Lagerfeuer zeigen, die Hand zum Hitlergruß erhoben. Und als Karl seiner Nichte in seinem Salon die Haare stutzt, singt das junge Mädchen plötzlich ein Nazilied.

"Toter Winkel" ist Hochspannung pur – eine Meisterleistung

Irgendwann prallen die beiden Geschichten – die von dem jungen Mädchen auf der Flucht vor den Behörden und die des Vaters, der nicht glauben kann, was für ein Mensch sein Sohn eigentlich ist – dann mit voller Wucht zusammen. "Toter Winkel" ist die Umkehrung der Nachkriegserzählung von der Kindergeneration, die ihren Eltern die Waffe auf die Brust gesetzt hat: Sagt, was habt ihr damals gemacht? Hier aber ist es der Vater, der diese Frage an seinen Sohn richten muss.

Das ist alles großartig inszeniert, toll gefilmt, fantastisch besetzt – wirklich mutig an diesem Film aber ist, dass er sich traut, auch unterhaltsam zu sein. Heikle Stoffe werden im deutschen Fernsehen gemeinhin mit Samthandschuhen angefasst. Unzählige Redakteure und Programmverantwortliche blicken mit Argusaugen darauf, dass bloß nichts falsch gemacht wird, dass die politische Korrektheit stets gewahrt wird. "Toter Winkel" aber ist spannend von der ersten bis zur letzten Sekunde, und das bei einem Film über deutsche Rechtsterroristen, über Abschiebung und über Schuld. Eine Meisterleistung.

Toter Winkel – Mi. 29.04. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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