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Sensationsstart für "Michael": Das Biopic mit Jaafar Jackson bricht alle Rekorde

Kinoerfolg

Sensationsstart für "Michael": Das Biopic mit Jaafar Jackson bricht alle Rekorde

27.04.2026, 14.45 Uhr
Allen schlechten Kritiken zum Trotz legte das Biopic "Michael" an den Kinokassen einen famosen Start hin. Der Film über das Leben des "King of Pop" Michael Jackson pulverisierte am Startwochenende gleich zwei Rekorde.
Michael (2026)
Michael Jacksons Neffe Jafaar Jackson spielt die Hauptrolle in "Michael".  Fotoquelle: Universal Pictures

Auch 17 Jahre nach seinem Tod ist der Einfluss von Michael Jackson ungebrochen: Das zeigt einmal mehr der Start des Biopics "Michael". Am Startwochenende spielte der Kinofilm über das Leben des "King of Pop" allein in den USA 97 Millionen US-Dollar ein, wie unter anderem "Variety" berichtet.

Damit brach der Film von Regisseur Antoine Fuqua gleich zwei Rekorde: Einerseits entthronte "Michael" das HipHop-Machtwerk "Straight Outta Compton" (60 Millionen US-Dollar) an der Spitze der erfolgreichsten Musik-Biopics bis dato. Andererseits übertraf der Blockbuster das Einspielergebnis von "Oppenheimer" (80 Millionen US-Dollar) und schaffte somit das beste Einspielergebnis eines Biopics am Startwochenende überhaupt.

2026 startete bisher einzig "The Super Mario Galaxy Movie" noch besser. Das Animationsabenteuer spielte 131 Millionen Dollar zum US-Start ein. Auch abseits des US-Markts lassen sich die Zahlen von "Michael" sehen: 217,4 Millionen US-Dollar auf dem globalen Kinomarkt sind ein Ausrufezeichen.

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Kritiken von "Michael" waren überwiegend negativ

Die guten Zahlen von "Michael" übertrafen die Prognosen vor dem Kinostart deutlich und stellen einen krassen Gegenpol zu den Stimmen der Kritikern dar. Von denen war der zweistündige Film über die erste Lebenshälfte Michael Jacksons größtenteils äußerst kritisch bewertet worden. Besonders die Tatsache, dass sämtliche negative Seiten des Popstars, etwa die Anschuldigungen gegen Jackson wegen Kindesmissbrauchs, im Film keine Erwähnung finden, wurde bemängelt.

"Michael" spannt einen Bogen von der Kindheit des späteren Popstars über die Zeit in der Familienband der Jackson 5 bis zu den großen Erfolgen in den 1980er-Jahren samt seines Albums "Thriller" (1982). Zu Beginn der "Bad"-Ära 1988 stoppt der Film, der jedoch mit einem zweiten Teil fortgesetzt werden soll. Verkörpert wird Michael Jackson von seinem Neffen Jaafar, dem Sohn seines Bruders Jermaine.

Michael Jacksons Erbe: Jaafar Jackson erobert die Kinoleinwand
Jaafar Jackson verkörpert in "Michael" seinen Onkel Michael Jackson. Der Neffe des King of Pop überzeugt als Schauspieler, Sänger und Tänzer in der anspruchsvollen Titelrolle.
Schauspieldebüt
Michael (2026)

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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