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"Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens": Infos zur Show mit Ralf Schmitz

Schwarmintelligenz-Show

"Die Weisheit der Vielen": Kann ein Einzelner 200 Menschen schlagen?

27.04.2026, 06.45 Uhr
von Rupert Sommer
RTL testet Schwarmintelligenz gegen individuelles Gespür mit "Die Weisheit der Vielen". Ralf Schmitz moderiert die Show, die auf einem BBC-Konzept basiert.
Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens
Ralf Schmitz freut sich auf das "spannendste Besser-Schätz-Quiz aller Zeiten", wie er über die neue Show sagt.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens
Bei der ungewöhnlichen Wissensshow geht es um die Frage, ob die Mehrheit wirklich immer Recht hat.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens
Ralf Schmitz nimmt sich die Quizkandidaten einzeln vor und fragt das Stimmungsbild der Masse ab.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens
Ralf Schmitz (links) fühlt den Kandidaten auf den Zahn.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens
Schlägt die Schwarmintelligenz wirklich individuelle Einschätzungen: Im Internet pendeln sich viele Themen nach dem Faktor Masse ein.  Fotoquelle: IStock/armiblue
Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens
Nur weil alle Fische im Schwarm in eine Richtung schwimmen, müssen sie damit nicht richtig liegen.  Fotoquelle: IStock/BeritK

Schwarmintelligenz oder doch besseres individuelles Gespür? Mit "Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens" bringt RTL ein neues Showformat nach Deutschland, das auf einem internationalen Konzept basiert. Die dreiteilige erste Staffel adaptiert das BBC-Format "Wisdom of the Crowd". Täuschen sollte man sich allerdings nicht: Schon 2008 gab es eine ähnliche Sendung, die damals von Günther Jauch moderiert wurde. Mit ihr hat die Show aber nur den Namen gemeinsam. Jetzt kehrt Ralf Schmitz als Showmoderator zu RTL zurück, der zuletzt öfter in Diensten von SAT.1 und ProSieben stand.

RTL
Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens
Show • 27.04.2026 • 20:15 Uhr

Das Prinzip der "neuen" Weisheitsshow ist schnell erklärt: Ein Kandidat tritt gegen 200 Menschen im Studio an. Alle beantworten Schätzfragen oder müssen Fun Facts beurteilen, bei denen es nicht um exaktes Wissen, sondern um ein gutes Gefühl für Zahlen geht. Entscheidend ist, wer näher an der richtigen Lösung dran ist – der Einzelne oder die Gruppe. Gewinnt der Kandidat, winken bis zu 10.000 Euro.

Wer punktet mit einem guten Zahlengespür?

"Hier wird geschätzt, gelacht und improvisiert: Ein Einzelner tritt gegen 200 Menschen im Studio an", heißt es bei RTL. Genau darin liege der Reiz: Statt klassischem Quiz setzt die Show auf Intuition, Überraschung und kollektives Denken. Gleichzeitig stellt sie die bekannte These infrage, nach der Masse automatisch klüger entscheidet.

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Ralf Schmitz freut sich auf die neue Reihe und bemüht gleich mehrere Wortspiele: "'Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens' ist die perfekte Show für alle Schätz-Kekse. Denn meine Kandidaten müssen nur besser schätzen als die Vielen. Und das macht diese Show zum spannendsten Besser-Schätz-Quiz aller Zeiten. Also angucken – das würde ich sehr zu schätzen wissen!"

Das Format gilt als moderne Adaption eines internationalen Trends und wird von BBC Studios als "ultimative David-gegen-Goliath-Gameshow" beschrieben. In jeder Folge geht es um verblüffende Wissensthemen, skurrile Absonderlichkeiten und die entscheidende Frage: Schafft es wirklich jemand, im Alleingang die "Weisheit der Vielen" zu schlagen? Folge zwei wird am Montag, 4. Mai, 20.15 Uhr, ausgestrahlt.

Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens – Mo. 27.04. – RTL: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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