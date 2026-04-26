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"The Crow": Kritik zum Kult-Film, bei dem Hauptdarsteller Brandon Lee starb

Kultfilm und Tragödie

"The Crow": Kult-Film, bei dem Hauptdarsteller Brandon Lee beim Dreh tödlich verunglückte

26.04.2026, 12.34 Uhr
von Jasmin Herzog
"The Crow" ist nicht nur eine mitreißende Comic-Verfilmung, sondern auch wegen des tragischen Todes von Hauptdarsteller Brandon Lee zum Kult geworden. Der Film erzählt die Geschichte von Eric Dravens Rückkehr aus dem Reich der Toten, um Rache an seinen Peinigern zu nehmen.
The Crow - Die Krähe
Begleitet von einer Krähe ist Eric Draven (Brandon Lee, Mitte) zurück von den Toten.  Fotoquelle: Dimension Films
The Crow - Die Krähe
Eric Draven (Brandon Lee), ein charismatischer Rebell, ist von den Toten wieder auferstanden, um den Mord an seiner Lebensgefährtin zu rächen.  Fotoquelle: Dimension Films
The Crow - Die Krähe
Auf seiner Reise zurück ins Leben besucht der ermordete Rock-Gitarrist Eric Draven (Brandon Lee) Sarah (Rochelle Davis), ein vernachlässigtes kleines Mädchen, dessen er sich zu Lebzeiten liebevoll angenommen hatte.  Fotoquelle: Dimension Films
The Crow - Die Krähe
Der eiskalte Killer Top Dollar (Michael Wincott) und seine perverse Grausamkeiten liebende Lebensgefährtin Myca (Bai Ling) haben die Stadt mit ihrer brutalen Gang unter Kontrolle.  Fotoquelle: Dimension Films

Lack, Leder, Gothic: Bei "The Crow" lockten die Schauwerte. Noch mehr aber der Mythos um den Hauptdarsteller Brandon Lee ließ die Zuschauer – allein in Deutschland waren es über eine Million – ins Kino strömen. Während des Drehs kam der damals 28-jährige Schauspieler unter mysteriösen Umständen zu Tode – und wurde dadurch unsterblich. Tele 5 wiederholt den düsteren Kultstreifen (1994), dem bislang mehrere wenig geglückte Fortsetzungen folgten, am Sonntag, 26. April, um 22.20 Uhr.

Eine Reihe ungeklärter Unglücksfälle, die mehrere Verletzte forderten, hatte die Produktion von "The Crow" bereits in die Schlagzeilen gebracht. Aber es waren nur noch acht Drehtage. In einer der letzten Szenen sollte der Darsteller Michael Massee – wie vom Skript vorgeschrieben – mit einer 44-er auf Hauptakteur Brandon Lee feuern. Lee, Sohn des Karate-Stars Bruce Lee, brach getroffen zusammen und starb 13 Stunden später.

Was bleibt ist eine glänzende Comic-Verfilmung

Nur fünf Meter waren es damals, die Lee von Michael Massee trennten – zu wenig für die Patronenattrappen, deren zu starke Ladung ein Projektil in den Bauch des Schauspielers rammte. Ein Schuldiger wurde nicht gefunden. Lange Zeit war ungewiss, ob man die Dreharbeiten fortsetzen sollte, zumal eine Reihe von Szenen mit Brandon Lee noch nicht abgedreht waren. Regisseur Alex Proyas behalf sich mit Computer- und Archivanimationen.

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Im Vergleich zur tragischen Entstehung ist die Story von "The Crow" schnell erzählt: Ein Jahr nachdem der Gitarrist Eric Draven (Lee) und seine Verlobte Shelly (Sofia Shinas) im Auftrag des sadistischen Drogen-Gangsters Top Dollar grausam ermordet wurden, kehrt Eric aus dem Reich der Toten zurück. Mit übermenschlichen Kräften versehen und von einer mysteriösen Krähe begleitet, begibt er sich auf einen gnadenlosen Rachefeldzug gegen seine Peiniger von einst.

Was am bitteren Ende blieb, ist eine düstere, mitunter etwas kitschige, aber durchweg glänzende Comicverfilmung sowie ein gewaltiger Soundtrack, zu dem bis heute in Gothic-Diskotheken abgetanzt wird.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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