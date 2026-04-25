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Die Gäste der "Die Giovanni Zarrella Show": Party pur im ZDF

Musikshow

Die Gäste der "Die Giovanni Zarrella Show": Party pur im ZDF

25.04.2026, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
"Die Giovanni Zarrella Show" steht unter dem Motto "Party pur" und bietet nationalen und internationalen Stars wie Melanie C, Ricchi e Poveri oder Wincent Weiss eine Bühne. Besondere Highlights sind das 35-jährige Jubiläum der Prinzen und Sarah Engels' Probeauftritt vor dem ESC.
Die Giovanni Zarrella Show
Sarah Engels möchte in Wien "Fire" versprühen. Zuvor sammelt sie so viel Bühnepraxis wie nur möglich.  Fotoquelle: ZDF/Sascha Baumann
Die Giovanni Zarrella Show
Giovanni Zarrella ist ein Gastgeber, bei dem sich die Stars sichtlich wohl fühlen.  Fotoquelle: ZDF/Maija Mihailova/Brandnew Media
Die Giovanni Zarrella Show
Die Prinzen feiern ihr 35-jähriges Band-Jubiläum.  Fotoquelle: ZDF/Sascha Baumann
Die Giovanni Zarrella Show
Auftritte von Wincent Weiss fühlen sich für Fans wie eine Umarmung an.  Fotoquelle: ZDF/Sascha Baumann

Wenn er zur großen Samstagabend-Show lädt, ist der Titel Programm: Die neue Ausgabe von "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF steht ganz im Zeichen von "Party pur". Sie verspricht einen Abend voller Hits, Emotionen und prominenter Gäste. Gastgeber Zarrella begrüßt eine Vielzahl nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler, die gemeinsam für ausgelassene Stimmung sorgen sollen. Mit dabei sind unter anderem Maite Kelly, Olaf der Flipper, Vanessa Mai sowie Wincent Weiss. Auch Pietro Basile gehört zu den prominenten Partygästen des Abends.

ZDF
Die Giovanni Zarrella Show
Show • 25.04.2026 • 20:15 Uhr

Internationale Stars bei Giovanni Zarrella

Für internationales Flair sorgen unter anderem Melanie C, bekannt als Mitglied der Spice Girls, das italienische Duo Ricchi e Poveri sowie die Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo. Sie bringen mit ihrer Mischung aus Pop und mediterranen Klängen bereits einen Vorgeschmack auf den Sommer auf die Bühne. Ein besonderer Höhepunkt des Abends ist diesmal 35-jährige Bandjubiläum der Prinzen. Die Formation zählt zu den erfolgreichsten deutschen Bands und feiert ihr Jubiläum in der Show mit einem Medley ihrer größten Hits.

Sarah Engels is on "Fire"

Auch der am Samstag, 12. Mai, anstehende Eurovision Song Contest wirft seine Schatten voraus:Sarah Engels, die in der ARD-Auswahl den deutschen Vorentscheid gewonnen hat, stellt noch einmal ihren Siegertitel "Fire" vor und gibt damit einen Vorgeschmack auf das bevorstehende ESC-Finale in Wien. Auftrittspraxis und Üben schaden ja nie. Und Daumendrücken natürlich auch nicht!

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Die Giovanni Zarrella Show – Sa. 25.04. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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