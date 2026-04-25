Die Gäste der "Die Giovanni Zarrella Show": Party pur im ZDF

Wenn er zur großen Samstagabend-Show lädt, ist der Titel Programm: Die neue Ausgabe von "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF steht ganz im Zeichen von "Party pur". Sie verspricht einen Abend voller Hits, Emotionen und prominenter Gäste. Gastgeber Zarrella begrüßt eine Vielzahl nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler, die gemeinsam für ausgelassene Stimmung sorgen sollen. Mit dabei sind unter anderem Maite Kelly, Olaf der Flipper, Vanessa Mai sowie Wincent Weiss. Auch Pietro Basile gehört zu den prominenten Partygästen des Abends.

Die Giovanni Zarrella Show Show • 25.04.2026 • 20:15 Uhr

Internationale Stars bei Giovanni Zarrella Für internationales Flair sorgen unter anderem Melanie C, bekannt als Mitglied der Spice Girls, das italienische Duo Ricchi e Poveri sowie die Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo. Sie bringen mit ihrer Mischung aus Pop und mediterranen Klängen bereits einen Vorgeschmack auf den Sommer auf die Bühne. Ein besonderer Höhepunkt des Abends ist diesmal 35-jährige Bandjubiläum der Prinzen. Die Formation zählt zu den erfolgreichsten deutschen Bands und feiert ihr Jubiläum in der Show mit einem Medley ihrer größten Hits.

Sarah Engels is on "Fire" Auch der am Samstag, 12. Mai, anstehende Eurovision Song Contest wirft seine Schatten voraus:Sarah Engels, die in der ARD-Auswahl den deutschen Vorentscheid gewonnen hat, stellt noch einmal ihren Siegertitel "Fire" vor und gibt damit einen Vorgeschmack auf das bevorstehende ESC-Finale in Wien. Auftrittspraxis und Üben schaden ja nie. Und Daumendrücken natürlich auch nicht!

Die Giovanni Zarrella Show – Sa. 25.04. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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