"Das ist so bitter": Margot Hellwig spricht über Aus von "Immer wieder sonntags"

Aus nach 30 Jahren "Immer wieder sonntags": Die Nachricht, dass die langjährige Schlagershow von Stefan Mross (50) abgesetzt wird, hat Mitte März für Aufruhr gesorgt. Nicht nur bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, sondern auch in der Branche.

Volksmusikerin Margot Hellwig (84) steht selbst nicht mehr auf der Bühne, war früher aber mehrmals zu Gast in der Show von Stefan Mross. Über das Ende der Sendung zeigt sie sich empört. "Es gibt zu wenige TV-Shows mit Volksmusik und Schlager. Jetzt wurde auch noch 'Immer wieder sonntags' abgesetzt. Das ist so bitter", betonte sie gegenüber der "Abendzeitung". Für den Moderator sei die Show seine "Existenz" gewesen. Tatsächlich präsentiert Mross derzeit kein anderes Format im Fernsehen und verliert so eine wichtige Plattform.

Doch nicht nur für Mross selbst sei die Absetzung der Show ein Verlust, Hellwig kritisiert, dass es mittlerweile kaum noch Formate gebe, die Newcomer im Fernsehen zeigten. "Junge Künstler haben es heutzutage schwer, bekannt zu werden und sich eine Karriere aufzubauen", erklärte sie.

Margot Hellwig stand jahrelang erfolgreich als Volksmusikerin auf der Bühne. Im November 2015 verabschiedete sie sich in der Show "Adventsfest der 100 000 Lichter" mit Moderator Florian Silbereisen endgültig aus dem Rampenlicht. Irgendwann wieder auf die Bühne zurückzukehren kann sich die heute 84-Jährige nicht mehr vorstellen: "Seit dem Tod meines Mannes habe ich nicht mehr gesungen. Ich habe die Freude am Singen verloren", stellte sie gegenüber der Zeitung klar.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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