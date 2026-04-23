Home News TV-News

"Das ist so bitter": Margot Hellwig spricht über Aus von "Immer wieder sonntags"

Schlagersendung-Ende

"Das ist so bitter": Margot Hellwig spricht über Aus von "Immer wieder sonntags"

23.04.2026, 12.54 Uhr
von Paulina Meissner
Die ARD und der SWR beenden nach 30 Jahren die Schlagersendung "Immer wieder sonntags". Stefan Mross verliert seine Plattform, Branchenkollegen wie Margot Hellwig sind schockiert.
Margot Hellwig
Volksmusikerin Margot Hellwig kritisiert die Absetzung der ARD-Show "Immer wieder sonntags".  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Aus nach 30 Jahren "Immer wieder sonntags": Die Nachricht, dass die langjährige Schlagershow von Stefan Mross (50) abgesetzt wird, hat Mitte März für Aufruhr gesorgt. Nicht nur bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, sondern auch in der Branche.

Volksmusikerin Margot Hellwig (84) steht selbst nicht mehr auf der Bühne, war früher aber mehrmals zu Gast in der Show von Stefan Mross. Über das Ende der Sendung zeigt sie sich empört. "Es gibt zu wenige TV-Shows mit Volksmusik und Schlager. Jetzt wurde auch noch 'Immer wieder sonntags' abgesetzt. Das ist so bitter", betonte sie gegenüber der "Abendzeitung". Für den Moderator sei die Show seine "Existenz" gewesen. Tatsächlich präsentiert Mross derzeit kein anderes Format im Fernsehen und verliert so eine wichtige Plattform.

Doch nicht nur für Mross selbst sei die Absetzung der Show ein Verlust, Hellwig kritisiert, dass es mittlerweile kaum noch Formate gebe, die Newcomer im Fernsehen zeigten. "Junge Künstler haben es heutzutage schwer, bekannt zu werden und sich eine Karriere aufzubauen", erklärte sie.

Derzeit beliebt:
>>Zu extrem fürs Fernsehen? Diese Christian-Ulmen-Folge blieb unveröffentlicht
>>Nach Zuschauer-Spott: Dieter Bohlen sieht Schuld für Filter-Panne bei Mitarbeiter
>>Trotz guter Quoten: Umfrage setzt ARD und Florian Silbereisen unter Druck
>>ZDF äußert sich: Wird nun die „Helene Fischer Show“ gestrichen?

Margot Hellwig stand jahrelang erfolgreich als Volksmusikerin auf der Bühne. Im November 2015 verabschiedete sie sich in der Show "Adventsfest der 100 000 Lichter" mit Moderator Florian Silbereisen endgültig aus dem Rampenlicht. Irgendwann wieder auf die Bühne zurückzukehren kann sich die heute 84-Jährige nicht mehr vorstellen: "Seit dem Tod meines Mannes habe ich nicht mehr gesungen. Ich habe die Freude am Singen verloren", stellte sie gegenüber der Zeitung klar.

Aram Arami über Diskriminierung in der Kindheit: "Früher war ich einfach hilflos"
Aram Arami, bekannt aus "Fack ju Göhte", kämpft gegen Klischees und brilliert nun als Ex-Kommissar im "Saarland-Krimi". Ein Interview über Selbstermächtigung, Kindheit und Diversität.
Aramis Wandel
Aram Arami im Interview

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Sandra Maischberger über Fehlentscheidungen in der Karriere: "Wir passten nicht zusammen"
Maischbergers Anfänge
Sandra Maischberger
Millionen für einen Auftritt? So viel verdient Helene Fische wirklich
Ihr Vermögen
Helene Fischer bei einem Pressetermin für ihr Bühnenjubiläum.
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
"Der Hodscha und die Piepenkötter": Kritik zur ARD-Komödie mit Anna Stieblich
Multikulti-Komödie
Der Hodscha und die Piepenkötter
Kultfilmreihe: So geht es mit dem "Eberhofer" weiter
Eberhofer kehrt zurück
"Eberhofer"-Reihe
Tim Mälzer überrascht: "vegane Ernährung ist die intelligenteste Entscheidung"
Star-Koch im Interview
Tim Mälzer
Entertainer Elton ist bald auf dem ZDF-”Traumschiff” zu sehen
Eltons Schauspieldebüt
Moderator Elton lacht und trägt einen blauen Pulli.
40 Jahre „ZDF-Fernsehgarten“: Das sind die Gäste der Auftakt-Sendung
Jubiläumsshow
voXXclub in der TV Show "ZDF-Fernsehgarten - Oktoberfest" auf dem Mainzer Lerchenberg.
"Erlebnis Erde: Deutschland, deine Gärten mit Maria Furtwängler": Darum geht's in der Reportage
Deutschlands Gärten
Erlebnis Erde: Deutschland, deine Gärten mit Maria Furtwängler
"Konfrontation: Markus Feldenkirchen trifft Philipp Amthor": Was steckt hinter der Fassade?
Porträt eines Politikers
Philipp Amthor
Mit Hollywoodstars auf der Gästeliste: "The Boys"-Stars haben geheiratet
Promi-Hochzeit
"The Boys"-Stars Claudia Doumit und Jack Quaid
Dieses Interview mit Til Schweiger ließ Ina Müller „nachhaltig traumatisiert“ zurück
Kein leichtes Gespräch
Ina Müller
Christian Ulmen: Die Geschichte hinter seiner ersten gescheiterten Ehe
Alte Beziehung
Mit Collien Fernandes führte Christian Ulmen seine zweite Ehe, doch auch diese Beziehung zerbrach.
„LOL“ Staffel 7 überrascht mit bekannten Namen – ein Platz bleibt geheim
Wer ist der Überraschungsgast?
Der Cast der neuen „LOL“-Staffel
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Teamkapitän Bernhard Hoëcker tritt freitags gegen den neuen Teamkapitän Wotan Wilke Möring mit einem prominenten Gast an. Kai Pflaume führt durch das Quiz.
Sänger fehlt vor DSDS-Liveshows: Menowin hat offenbar wieder mit "Dämonen zu kämpfen"
DSDS-Skandal
DSDS 2026 - Casting 5
Aram Arami über Diskriminierung in der Kindheit: "Früher war ich einfach hilflos"
Aramis Wandel
Aram Arami im Interview
Linda Zervakis mit starken Worten: "Die Politik geht letzten Endes alle an"
Grimme-Moderation
Moderatorin Linda Zervakis
Michael Jacksons Erbe: Jaafar Jackson erobert die Kinoleinwand
Schauspieldebüt
Michael (2026)
Ina Müller spricht im Podcast über Panikattacken auf der Bühne: "Bist kurz vor dem Umkippen"
Panikbewältigung
Ina Müller
Ex-Dschungelkönig empört über Rentenbescheid: Davon "wird man nicht satt"
Rentenoffenbarung
Prince Damien
"Bitte sing wieder!": DSDS-Gewinner Mark Medlock meldet sich überraschend auf Instagram zurück
Rückkehr-Gerüchte
Mark Medlock
"Reykjavík Fusion": Kritik zur isländischen Serie bei ARTE
Dramaserie
Reykjavík Fusion
"Unser erstaunlicher Po – Warum die Natur das Hinterteil erfand": Alle Infos zur 3sat-Doku
Evolution des Pos
Unser erstaunlicher Po - Warum die Natur das Hinterteil erfand
Birgit Schrowange im Laufe der Jahrzehnte in Bildern
Bildergalerie
Birgit Schrowange in einem Rahmen
Nach seinem Tod: Das passiert mit Mario Adorfs Millionen-Vermögen
Mit 95 Jahren verstorben
Mario Adorf lächelt.
Weniger Max Müller bei den „Rosenheim-Cops“: Darum zieht er sich zurück
Was ist da los?
Max Müller steht vor einem Auto und hält eine Kiste in der Hand.
Die dunklen Seiten von Hulk Hogan: Neue Netflix-Doku enthüllt
Wrestling-Legende enthüllt
Hulk Hogan: Real American
Gustav Schäfer begeistert bei "Let's Dance": Doch Bill und Tom Kaulitz finden es "scheiße langweilig"
Unterhaltungsshow
Tokio Hotel auf dem roten Teppich.