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Helene Fischer mit Einblick in ihre Tour: "Ihr werdet mich von allen Seiten sehen"

Jubiläumstour

Helene Fischer mit Einblick in ihre Tour: "Ihr werdet mich von allen Seiten sehen"

22.04.2026, 10.26 Uhr
von Charlotte Leutloff
Spektakuläre Artistik und ein einzigartiges Bühnenbild erwarten die Fans bei Helene Fischers Tour zum 20-jährigen Jubiläum. Mit dem 360 Grad Erlebnis verspricht sie Nähe zu allen Fans.
Helene Fischer in der Luft auf der Bühne.
Helene Fischer ist bekannt für ihre spektakulären Shows. Jetzt teilt sie, wie die Bühne auf ihrer Tour aussehen soll.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Ihre Shows versprechen atemberaubende Artistik, Kunststücke in luftiger Höhe und eine ganze Menge gute Stimmung. Zu ihrem 20-jährigen Bühnenjubiläum geht Helene Fischer knapp ein Jahr nach der Geburt ihrer zweiten Tochter erneut auf Tour. Es werden gigantische Open-Air-Events in den Stadien Deutschlands versprochen. Nun zeigt sie, wie das Bühnenbild gestaltet ist.

Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt sie ein großes 3D-Modell, was auf einem Tisch platziert ist. Darauf sind Figuren platzieren, die unter anderem sie selbst, Tänzer und die Band zeigen. Die Bühne ist zentral und besteht aus 4 Stegen, die in die Bereiche hineinragen. Über dem Mittelteil ist ein großer Block mit Leinwänden. Doch Helene Fischer wird nicht nur unten auf den Stegen sein, sondern auch auf dem Block drauf.

Der Gedanke: „Ich versuche euch alle glücklich zu machen“. Durch die zentrale Bühne wird sie versuchen, in alle Bereiche des Stadions zu kommen und auch den Fans, die nicht in der ersten Reihe stehen, nah zu kommen. Sie macht deutlich: Die 360° sind nicht die Temperatur im Stadion, sondern die Möglichkeit, sie „von allen Seiten“ zu sehen.

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