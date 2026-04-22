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TV-Star Detlef Steves trauert um seinen geliebten Hund Kai Uwe

Trauer um Hund

TV-Star Detlef Steves trauert um seinen geliebten Hund Kai Uwe

22.04.2026, 09.20 Uhr
von Franziska Wenzlick
Detlef Steves trauert um seinen langjährigen Begleiter Kai Uwe. In einem emotionalen Video auf Instagram teilt der TV-Star den Verlust seiner englischen Bulldogge mit.
Detlef Steves
Detlef Steves hat eine vegane Produktreihe auf den Markt gebracht.  Fotoquelle: 2017 Getty Images/Andreas Rentz

Er sei seinen Followern "das letzte Update zu Kai Uwe schuldig", erklärt Detlef Steves auf Instagram. In einem mehrminütigen Clip erklärt der TV-Star, dass seine Englische Bulldogge Kai Uwe bereits am 9. April verstorben sei.

"Ich habe mich nicht durchringen können, das vorher zu sagen", gesteht Steves in dem Video. Unter Tränen sagt er: "Ihr wart zu Lebzeiten von ihm immer so dabei. Ihr wart immer Teil – und darum ist es wichtig, dass ich euch das sage." Der fast 16-jährige Hund habe "nicht gelitten", versichert die "Hot oder Schrott"-Bekanntheit: "Es war echt alles cool."

So sei Kai Uwe mithilfe eines befreundeten Tierarztes "ganz friedlich über die Regenbogenbrücke gegangen". Dabei habe es sich um den "richtigen Zeitpunkt" gehandelt, findet Steves. "Der Martin (Rütter, Anm.d.Red.) sagte immer zu mir: Man spürt das. Und an dem Tag haben wir es gespürt."

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Martin Rütter tröstet seinen Freund

Kai Uwe habe "ein wahnsinnig tolles Leben" geführt. Steves erklärt zudem, dass er und seine Frau Nicole den Rüden "unsagbar vermissen". Das Paar fühle "so eine Leere, so eine Stille in einem drin, das ist brutal." Ergänzend zu dem Video schreibt der 57-Jährige: "Die Trauer und der Schmerz sind der Preis, den wir bezahlen für fast 16 unvergessliche Jahre mit Dir." Er werde Kai Uwe "immer lieben".



Unter dem Video bekunden zahlreiche Fans und auch prominente Freunde ihr Beileid. "Wenn jeeeeemals der Satz 'Hunde sind wie ihre Menschen' passte, dann bei euch beiden", tröstet Hundeprofi Martin Rütter seinen Kumpel. Auch Ballermann-Star Jürgen Milski wendet sich an Detlef Steves: "Ich wünsch euch ganz viel Kraft in dieser traurigen Zeit!", schreibt er. "Ich weiß, wie stark eure Herzensverbindung war und immer bleiben wird."

Bereits in den vergangenen Wochen hatte Steves seine Follower regelmäßig an den gesundheitlichen Problemen seines Hundeseniors teilhaben lassen. So litt Kai Uwe – als Englische Bulldoge eine Qualzucht, wie sein Besitzer regelmäßig betonte – in den letzten Monaten seines Lebens unter anderem an Demenz.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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