"Hat nicht in den Lambo und Ferrari gepasst": Geissens machen Ralf und Étienne XXL-Geschenk zur Hochzeit

Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne haben am Wochenende geheiratet. Vor 200 Gästen gaben sich der Ex-Formel-1-Star und sein Partner in St. Tropez das Ja-Wort. Mit dabei: Carmen und Robert Geiss. Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten hatten für ihre Freunde ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk im Gepäck.

Auf Instagram teilt Carmen Geiss den Moment der Geschenkübergabe. "Es war so schwer, dass ich drei Autos ausprobieren musste, um es hierhin zu bringen. Es hat weder in den Lambo gepasst noch in den Ferrari, aber in die G-Klasse so halbwegs", erzählt Robert Geiss dem Hochzeitspaar in dem Clip. Dann packen Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne ein riesiges Gemälde aus.

"Wir geben euch ein Gesicht" "Oh là là!", ruft der Franzose beim Anblick des Bildes. Das XXL-Porträt zeigt Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne mit ganz vielen kleinen Herzen drumherum, der Aufschrift "True Love" und zwei Mickey-Maus-Köpfen. Außerdem haben sich die Geissens selbst unten in der Mitte auf dem Gemälde verewigt, und auch der Künstler Sharyar Azhdari hat sich unten rechts im Comic-Stil eingebaut.

"Wir geben euch ein Gesicht", meint Robert Geiss noch und spielt damit auf ein anderes Bild von Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne an, auf dem ihre Gesichter fehlen. Auch einen Platz für das große Gemälde hat sich der Unternehmer für die beiden schon überlegt. Ralf Schuhmacher zeigt sich in dem Video außerdem begeistert davon, dass er auf dem Werk so jung aussehe.

Auf Instagram verrät Carmen Geiss weiter: "Uns war es wichtig, etwas Persönliches und Einzigartiges zu schenken. Und mal ehrlich: Was gibt es Schöneres als ein individuell gestaltetes Kunstwerk, das für immer an diesen besonderen Tag erinnert?" Zu der Reaktion des Hochzeitspaares stellt sie zudem klar: "Die beiden lieben ihr Geschenk."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!