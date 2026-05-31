Zoff bei "Bro'Sis": Ex-Kollege rechnet mit Giovanni Zarella ab

Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem großen Bro’Sis-Hype macht Faiz Mangat wieder mit deutlichen Worten Schlagzeilen. In einem Podcast sprach das frühere Bandmitglied offen über seinen ehemaligen Kollegen Giovanni Zarrella – und schoss dabei klar gegen den heutigen ZDF-Star. Besonders Zarrellas damalige Gesangsqualitäten beurteilte Mangat ausgesprochen kritisch.

„Giovanni hat jetzt Gott sei Dank die Karriere, die er für sich in seinem Kopf immer haben wollte“, sagte Mangat laut teleschau. Dann legte er nach: „Aber sind wir ehrlich: Damals hat er halt für keine fünf Cent gut gesungen, aber hat sich halt selbst für gut empfunden.“

Giovanni Zarrella und Faiz Mangat feierten mit Bro’Sis große Erfolge Die beiden gehörten beide zur Band Bro’Sis, die 2001 aus der Castingshow „Popstars“ hervorging. Zur ursprünglichen Besetzung zählten neben Zarrella und Mangat auch Ross Antony, Hila Bronstein, Shaham Joyce und Indira Weis. Mit der Debütsingle „I Believe“ landete die Gruppe direkt auf Platz eins der deutschen Charts.

Nach dem Band-Aus 2006 verliefen die Karrieren der ehemaligen Mitglieder allerdings unterschiedlich. Giovanni Zarrella etablierte sich später alleine als Schlagersänger und Moderator. Seit 2021 präsentiert er im ZDF unter anderem die erfolgreiche „Giovanni Zarrella Show“. Faiz Mangat blieb nach Bro’Sis ebenfalls im Musik- und Unterhaltungsbereich aktiv, tritt inzwischen aber vor allem auch als Comedian in Erscheinung.

Bro’Sis-Zoff: Frühere Spannungen in der Band sorgen wieder für Gesprächsstoff Die neue Aussage reiht sich in frühere Berichte über Spannungen innerhalb der Band ein. Schon in der Bro’Sis-Zeit soll es Unzufriedenheit und Konflikte gegeben haben: Zarrella selbst sprach im Jahr 2006 in einem Interview davon, dass mit nachlassendem Erfolg auch Neid und Vorwürfe in der Gruppe zugenommen hätten.