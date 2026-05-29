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„Traumschiff“-Kritik an Florian Silbereisen: Barbara Wussow wird deutlich

Kontroverse Besetzung

„Traumschiff“-Kritik an Florian Silbereisen: Barbara Wussow wird deutlich

29.05.2026, 09.15 Uhr
von Nicole Jansen
Barbara Wussow erlebt Florian Silbereisen regelmäßig am „Traumschiff“-Set. Jetzt spricht sie offen darüber, wie sie die anhaltende Kritik an ihm bewertet.
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Barbara Wussow schwärmt von Schauspielkollege Florian Silbereisen. Hier drehen sie gemeinsam für "Das Traumschiff".  Fotoquelle: picture alliance / ZDF Dirk Bartling

Die Diskussion um Florian Silbereisen als Kapitän des „Traumschiffs“ hält seit Jahren an. Jetzt spricht Barbara Wussow ungewöhnlich offen über ihren Kollegen – und gibt im Interview persönliche Einblicke in die gemeinsame Arbeit am Set. Dabei geht es nicht nur um Dreharbeiten und Reisealltag, sondern auch um eine Debatte, die das ZDF-Format schon lange begleitet: „Florian Silbereisen ist ein ganz reizender, liebenswerter, humorvoller und hochprofessioneller Kollege“.

Barbara Wussow zeigt sich beeindruckt von der Fähigkeit des Showmasters, zwischen seinen unzähligen Verpflichtungen als Moderator und Schauspieler zu balancieren: „Wenn er einen Tag zuvor in Deutschland noch eine Show moderiert hat und dann rund um den Erdball fliegt, um zu uns zu stoßen, ist er bereits am nächsten Tag ausgeschlafen und stets gut gelaunt bereit für den Dreh“.

Barbara Wussow verteidigt Florian Silbereisen gegen „Traumschiff“-Kritik

Trotz der lobenden Worte Wussows, gibt es dennoch immer wieder Stimmen aus der Branche, welche die Besetzung des 44-Jährigen als „Traumschiff“-Kapitän kritisch beäugen. So bemängelten beispielsweise Schauspielerin Katerina Jacob und Kollege Sky du Mont, dass Silbereisen kein ausgebildeter Schauspieler sei und in seiner Rolle wenig authentisch wirke.

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So äußerte z.B. Jacobs: „Für mich ist das unverständlich, warum ein Moderator einen Schauspieler ersetzen soll“. Wussow hingegen hält die anhaltende Kritik für ungerechtfertigt: „Florian ist ein absoluter Vollprofi, stets textsicher, er hat Talent und kommt super bei den Menschen an. Er verkörpert seine Rolle, wie ich finde, sehr gut“. Mit diesen Worten ergreift sie Partei für Silbereisen und zeigt zugleich auf, welcher großen Beliebtheit sich dieser bei den Zuschauern erfreut.

"Albert hat mich rumgekriegt": Barbara Wussow über das Kennenlernen mit ihrem Mann
Barbara Wussow und Albert Fortell sind ein Paradebeispiel für eine beständige und harmonische Ehe im Showbusiness. Ihre Liebe blüht seit Jahrzehnten fernab von Skandalen.
Lange Ehe
Albert Fortell und Barbara Wussow im Arm in Abendgarderobe.

Barbara Wussow über ihre Kraftorte abseits vom „Traumschiff“

Fernab des straffen Drehplans für das „Traumschiff“, genießt Barbara Wussow ihre Freizeit vor allem an ihren Lieblingsorten. Besonders ein Ort hat es ihr angetan und ist ein Paradies für die Schauspielerin, wie sie weiter verriet: „Ich liebe Sonne, Palmen, Strand und Meer, weshalb es mich dort magisch hinzieht“.

Darüber hinaus teilt sie auch eine große Leidenschaft u.a. für Montenegro, Santorin oder Korsika. Neben dem Reisen verbringt sie am liebsten Zeit mit ihrer Familie in Wien und spaziert morgens gerne mit ihrem Beagle im Wiener Wald. Ans Aufhören denkt Wussow trotz des bevorstehenden Ruhestandes aber noch lange nicht: „Ich liebe meinen Beruf. Diesen an den Nagel zu hängen, kann und möchte ich mir nicht vorstellen“.

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