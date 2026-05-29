Für legendäre TV-Szene: "Lindenstraße"-Legenden erhalten hohen Orden

Es war eine Szene, die in die Geschichte des deutschen Fernsehens einging und ein starkes Zeichen setzte. Im Jahr 1990 küsste Schauspieler Georg Uecker seinen Kollegen Martin Armknecht in der "Lindenstraße". Die ARD-Kultserie, die von Dezember 1985 bis März 2020 ausgestrahlt wurde, zeigte damit den ersten gleichgeschlechtlichen Kuss überhaupt im deutschen Fernsehen. Jetzt soll es für diesen Kuss offenbar einen Orden geben.

Wie die "Bild" berichtet, wird Ministerpräsident Hendrik Wüst am Dienstag, 2. Juni, den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen an 15 Persönlichkeiten verleihen, die sich in besonderer Weise für ein offenes, vielfältiges und respektvolles Miteinander einsetzen und damit die Gleichberechtigung queerer Menschen stärken. Dabei geehrt werden auch die beiden "Lindenstraße"-Schauspieler Georg Uecker und Claus Vinçon sowie Hans W. Geißendörfer, der die ARD-Serie erschuf.

"Wichtiges Signal für viele Menschen, die sich bis dahin kaum repräsentiert fühlten" "Dass der erste Kuss eines gleichgeschlechtlichen Paares in der Lindenstraße gezeigt wurde, war ein Zeichen gesellschaftlicher Öffnung und ein wichtiges Signal für viele Menschen, die sich bis dahin kaum repräsentiert fühlten", heißt es laut "Bild" in der Begründung des Ministerpräsidenten-Büros für den Verdienstorden. Darüber hinaus hätten sich alle drei "Lindenstraße"-Stars "über viele Jahre für eine gesellschaftliche Öffnung, Aufklärung und Akzeptanz engagiert. Sie haben gesellschaftliche Debatten angestoßen, lange bevor Vielfalt selbstverständlich war".

Die weiteren zwölf Menschen, die mit dem Verdienstorden ausgezeichnet werden, sind: Politiker Volker Beck (Bündnis 90/Die Grünen), Moderator Ralph Morgenstern, Liedermacherin Carolina Brauckmann, Moderatorin und Autorin Ricarda Hofmann, Peter Hölscher (Projekt LSBTIQ+inklusiv), Heike Kivelitz (Leslie e.V.), Reinhard Klenke (Mitbegründer Aidshilfe Paderborn), Jochen Saurenbach (Aidshilfe Köln), Reinhard Schmidt (LSBTIQ+-Forum Düsseldorf), Steffen Schwab (Queeres Netzwerk NRW), Apotheker Erik Tenberken und Marcus Velke-Schmidt (Centrum Schwule Geschichte e.V.).

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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