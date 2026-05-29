Paul McCartneys Vermögen: Wie reich ist der Ex-Beatle wirklich?

Es ist nur einer von zahlreichen Meilensteinen, die Sir Paul McCartney aufgestellt hat: Als erster britischer Musiker stieg der Ex-Beatle 2024 laut einer Berechnung der "Sunday Times" in den Club der Milliardäre auf. 2026 wird sein Vermögen auf zwischen 1,2 und 1,9 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Den letzten entscheidenden Boost dafür bekam McCartney nicht nur durch die Veröffentlichung von "Now And Then", der letzten offiziellen Single der Beatles, die 2024 das Interesse an der legendären Band aus Liverpool wiederbelebte.

Auch Beyoncé – die ebenfalls zu den zehn reichsten Musikerinnen und Musikern der Welt gehört – hatte einen Anteil daran: Weil sie den von McCartney verfassten Beatles-Song "Blackbird" auf ihrem Grammy-prämierten Erfolgsalbum "Cowboy Carter" neu interpretierte. Die Tantiemen, die Sir Paul für die Inklusion seines Songs bekam, halfen dabei, ihn über die Milliardengrenze zu schieben. Angeführt wird die Liste der reichsten Musiker übrigens von Beyoncés Ehemann: Jay-Zs Vermögen wird auf zwischen 2,5 und 2,8 Milliarden US-Dollar geschätzt. Auf Platz 2 folgt Taylor Swift mit 1,8 bis 2 Milliarden Dollar.

Auf seinem neuen Album singt Sir Paul wieder mit Ringo McCartneys Wohlstand kommt zum Großteil von seinen Einnahmen durch den Rechten am Katalog der Beatles sowie durch die Welttourneen, die der 81-Jährige immer noch regelmäßig unternimmt. Ob auch der Veröffentlichung seines neuen Albums eine Tour folgen wird, ist noch nicht bekannt. Bislang sind noch keine Termine angekündigt worden.

Bei der neuen Platte, betitelt "The Boys Of Dungeon Lane", handelt es sich um das 20. Solowerk des Ex-Beatles. Produziert wurde es von Andrew Watt, der bereits für die Rolling Stones und Pearl Jam hinter den Reglern saß. Erwartet wird ein Album, das einen dankbaren aber auch wehmütigen Blick zurück auf die Lebensgeschichte McCartneys wirft. Schon die erste Single "Days We Left Behind" handelte von der Vergangenheit, für "Home To Us" kollaborierte er mit einem alten Weggefährten: Beatles-Kollege Ringo Starr.

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