Roger Moore als James Bond: Der humorvolle Agent im Free-TV

Viele Fans und Kritiker fanden, dass Roger Moore seine Rolle als weltbester Spion mit zu viel Humor anging. Er selbst machte nie einen Hehl daraus, dass er James Bond nicht ganz ernst nahm: "Dieser Mann ist angeblich ein Spion, und trotzdem weiß jeder, dass er ein Spion ist. Welcher ernst zu nehmende Geheimagent wird überall, wo er hingeht, erkannt?" – In "Leben und sterben lassen" (Freitag, 24. April, 20.15 Uhr, RTL Nitro) feierte der 2017 verstorbene Moore sein 007-Debüt. Es sollten noch sechs weitere Filme der Agenten-Reihe folgen, bevor 1987 Timothy Dalton die Rolle übernahm.

Der Stilwechsel der Filme und des Charakters der Hauptfigur, der mit dem ersten Auftritt von Roger Moore einherging, war von den Produzenten beabsichtigt. Der Schauspieler, der heute selten von Fans "Lieblings-Bond" genannt wird, hatte Anweisung, der von Sean Connery derb, bisweilen gar unmenschlich interpretierten Figur mehr Charme und vor allem mehr Witz einzuhauchen. Eine Idee, die später bei Timothy Dalton und Pierce Brosnan nicht mehr zur Diskussion stand. Der bislang letzte Darsteller der Reihe, Daniel Craig, gab sogar einen Agenten der verbissen ernsthaften Sorte.

"Leben und sterben lassen" schrieb Filmgeschichte In "Leben und sterben lassen" soll der Topagent den Tod dreier Kollegen untersuchen. Von New York führt die Spur auf die Karibikinsel San Monique, die von Mr. Big (Yaphet Kotto), dem ungekrönten "König von Harlem", beherrscht wird. Auf der Inselresidenz des Gangsters, in die 007 unbemerkt eindringt, überzeugt Bond zunächst dessen Assistentin Solitaire (Jane Seymour) von seinen mannigfaltigen Fertigkeiten.

Als die beiden die Insel durchstreifen, entdecken sie riesige Mohnfelder, mit deren Ertrag Amerika mit Drogen überschwemmt werden soll. Nach diversen Verwicklungen und Verfolgungsjagden werden sie schließlich in Amerika geschnappt. Bond kommt auf Mr. Bigs Alligatorenfarm, Solitaire soll auf San Monique von Eingeborenen geopfert werden. Da gelingt dem Agenten auf abenteuerliche Weise die Flucht – auf dem Rücken der Krokodile.

27 Motorboote, 20 Autos, acht Flugzeuge und ein nagelneuer Leyland-R.T.-Doppeldeckerbus der Londoner Linie 19 gingen bei den Dreharbeiten zu Bruch. "Leben und sterben lassen" weist auch sonst Superlative auf: Jane Seymour als Bond-Girl, Paul McCartneys Titelmusik, feiner Humor und Schurken wie Mr. Bigs Helfershelfer Tee Hee mit der Eisenklaue schrieben Filmgeschichte.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels