"LOL": Was wirklich hinter den Kulissen passiert

2021 ging Michael 'Bully' Herbig erstmalig mit "LOL: Last One Laughing" auf Sendung. Die Show, in der die teilnehmenden Prominenten nicht Lachen dürfen, wurde zu einem der erfolgreichsten Formate in der Geschichte von Amazon Prime Video in Deutschland. Am 14. Mai 2026 startet die siebte Staffel der Comedy-Reihe. Uns hat interessiert, was sich hinter den Kulissen abspielt und was den "LOL"-Zuschauern verborgen bleibt.

Die gesundheitlichen Folgen der "LOL"-Show Was für die Zuschauer lustig ist, ist für einige Promis ein kräftezehrender Akt. Viele "LOL"-Kandidaten sprachen hinterher von großem Stress. Mirco Nontschew nahm an der ersten und dritten "LOL"-Staffel teil. Der Comedystar starb völlig überraschend ein paar Monate nach dem Dreh mit nur 52 Jahren.

Die Todesursache ist weiterhin offiziell unbekannt. Er habe sich, aufgrund der Show, drei Tage lang übergeben müssen und im Krankenhaus eine Infusion bekommen, berichtete Mirco Nontschew bei einem Pressetermin. Auch an Max Giermann ist die Aufzeichnung nicht spurlos vorbeigegangen. Er verriet, dass er nach der Show einen Heulkrampf im Hotelzimmer bekommen habe.

Unangenehme Situation für die "LOL"-Teilnehmer Den Verantwortlichen ist es wichtig, dass sich die Promis vorher nicht über den Weg laufen. Erst in der Show, sollen sie aufeinandertreffen. So soll verhindert werden, dass es Absprachen gibt. Vor der Aufzeichnung sind alle in verschiedenen Hotels untergebracht.

Damit die Stars sich auf dem Weg von der Garderobe bis ins Studio nicht begegnen, sollen Boxen zum Einsatz kommen. Darin sollen die "LOL"-Teilnehmer Platz nehmen und werden dann von einem Ort zum nächsten gerollt. Für Promis mit Platzangst eine unangenehme Situation. Die Stars sind unter ständiger Überwachung. „Wir dürfen auf die Toilette gehen. Aber wir werden bewacht, mein Aufpasser stand direkt vor der Tür“, verriet Ralf Schmitz.

Die "LOL"-Gagen Zahlreiche Stars der Comedy- und Schauspielszene haben bereits an "LOL" teilgenommen. Doch für die Profis ist die Show eine echte Herausforderung. Sechs Stunden werden sie mit ihren Kollegen im Studio eingesperrt, dürfen keine Miene verziehen, versuchen aber, ihre Mitstreiter zum Lachen zu bringen.

Der Gewinner erhält eine Prämie in Höhe von 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet wird. Laut "Bild" sollen die "LOL"-Promis einen fünf- bis sechsstelligen Betrag erhalten. Bei einzelnen Stars sollen sogar Summen in Höhe von bis zu 100.000 Euro geflossen sein. Zu den Spitzenverdienern sollen Barbara Schöneberger, Max Giermann, Carolin Kebekus und Anke Engelke gehören.

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