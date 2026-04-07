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Hazel Brugger spricht über ihre Krankheit: "Das ist jetzt halt einfach mein Leben"

So lebt sie damit

Hazel Brugger spricht über ihre Krankheit: "Das ist jetzt halt einfach mein Leben"

07.04.2026, 10.34 Uhr
von Gianluca Reucher
Hazel Brugger gibt im Podcast von Barbara Schöneberger tiefe Einblicke in ihr Leben mit Zöliakie, einer ernsthaften Glutenunverträglichkeit. Sie erzählt, wie es ist, die Krankheit in der Kindheit nicht zu kennen.
Hazel Brugger
Hazel Brugger hat offen über ihre Glutenunverträglichkeit gesprochen.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Gerald Matzka

Oft ist die Krankheit Thema ihres Comedy-Programms, doch wirklich ernsthaft spricht Hazel Brugger nur selten über ihr Leiden. Die Komikerin hat Zöliakie, eine lebenslange Autoimmunerkrankung, die besser als Glutenunverträglichkeit bekannt ist. Nur etwa ein Prozent der Bevölkerung ist laut Bundeszentrum für Ernährung in Deutschland betroffen. Die 32-jährige Schweizerin gehört dazu.

In der neusten Folge des Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger hat Hazel Brugger jetzt ausführlich von ihrer Unverträglichkeit berichtet. "Ich kann ja tatsächlich kein Gluten essen – und nicht nur für Show", stellt die berühmte Comedienne klar. Als Schöneberger wissen möchte, was passieren würde, wenn sie ihr Essen mit Gluten vorsetzen würde, antwortet Brugger: "Dann würde ich mir wahrscheinlich doch noch kurz einen Windeleimer holen."

"Durchfall und Bauchweh also – und das ist wirklich sehr unangenehm?", hakt Barbara Schöneberger bezüglich der möglichen Folgen nach. Hazel Brugger bestätigt: "Ja, es ist wirklich sehr unangenehm. Und auch nicht nur für einen Moment, sondern auch schon so für einen Tag."

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Lange wusste Hazel Brugger nichts von ihrer Unverträglichkeit

Besonders schlimm sei es allerdings als Kind gewesen. Denn da habe Hazel Brugger lange gar nicht gewusst, dass sie kein Gluten vertrage. Erst als Teenager sei die Zöliakie dann festgestellt worden. "Also ich würde sagen, ich hatte so acht Jahre, wo ich einfach unerklärliche Bauchschmerzen hatte. Und dann hieß es auch immer: 'Ja, du bist halt gestresst.' Ja, ich war zwölf und ich war halt wirklich nicht gestresst", schildert sie.

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Von den Diagnosen wiederum sei sie dann wirklich irgendwann "gestresst" gewesen, sagt sie weiter und erinnert sich, dass sie schließlich gedacht habe: "Das ist jetzt halt einfach mein Leben. Ich habe halt einfach Bauchschmerzen." Glücklicherweise wurde die Unverträglichkeit dann aber doch noch erkannt.

Dass viele Menschen es schrecklich finden würden, kein Gluten essen zu können, kann Hazel Brugger nicht wirklich nachvollziehen. Sie macht deutlich: "Das ist nicht schrecklich. Schrecklich ist, wenn du es nicht essen kannst, es aber nicht weißt. Also sobald du was rausgefunden hast, ist es immer besser als vorher."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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