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Neue Staffel von „Praxis mit Meerblick“: Alle Sendetermine 2026

Darum geht's

Neue Staffel von „Praxis mit Meerblick“: Alle Sendetermine 2026

06.04.2026, 06.01 Uhr
von Julian Flimm
Die ARD zeigt ab April 2026 sechs neue Folgen von „Praxis mit Meerblick“. Wann sie laufen und worum es in der fünften Staffel geht.
Eine Szene aus „Praxis mit Meerblick“
Bald startet die neue Staffel von „Praxis mit Meerblick“  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß

Fans von „Praxis mit Meerblick“ können sich auf Nachschub freuen: Die ARD schickt die erfolgreiche Degeto-Reihe mit Tanja Wedhorn als Rügenärztin Nora Kaminski in die fünfte Staffel. Zu sehen sind sechs neue Filme, die ab 8. April 2026 in der ARD Mediathek bereitstehen. Im linearen TV laufen die Folgen dann freitags vom 10. April bis 15. Mai 2026 jeweils um 20.15 Uhr im Ersten.

Darum geht es in den neuen Folgen

Inhaltlich wird es für Nora Kaminski diesmal besonders persönlich. Neben medizinischen Notfällen rückt die neue Staffel vor allem das Thema Familie in den Mittelpunkt. Im Zentrum steht die veränderte Beziehung zu ihrem Sohn Kai, der unter großem Leistungsdruck steht und mit dramatischen Folgen kämpft.

Das sind die sechs neuen Filme

Zum Auftakt zeigt Das Erste am 10. April die Folge „Willkommen zu Hause“. Darin kehrt Nora nach einer Auszeit und ihrer geplatzten Hochzeit zurück nach Rügen. Gleichzeitig kümmert sie sich um eine junge Patientin, deren gesundheitliche Beschwerden eng mit einer belastenden Lebensentscheidung verknüpft sind.

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Am 17. April folgt „Der Dickkopf“. Nora sorgt sich um ihren Sohn Kai, der mit seiner Verlobten auf die Insel kommt. Parallel behandelt sie einen Imbissbesitzer, der trotz alarmierender Beschwerden unbedingt weitermachen will – mit dramatischen Konsequenzen.

Eine Woche später, am 24. April, läuft „Liebe auf Attest“. In dieser Folge steht der Konflikt zwischen Nora und Kai im Mittelpunkt, nachdem bei ihm ernsthafte gesundheitliche Probleme festgestellt werden. Zugleich betreut Nora einen jungen Patienten, der nicht nur mit einer Krankheit, sondern auch mit seiner gescheiterten Beziehung ringt.

Mit „Leinen los“ geht es am 1. Mai weiter. Nora behandelt eine ältere Frau, bei der sich hinter zunächst unklaren Symptomen womöglich eine schwere Erkrankung verbirgt. Privat kämpft sie weiter darum, zu ihrem Sohn durchzudringen, der sich bei seinem Entzug kaum helfen lassen will.

Am 8. Mai steht „Treffer ins Glück“ auf dem Programm. Nora besucht Kai in der Reha und stößt dort auf den Fall einer früheren Profisportlerin, bei der sich Anzeichen einer neurologischen Erkrankung zeigen. Gleichzeitig kümmert sie sich um einen Krebspatienten, der große Sorge um seinen kranken Hund hat.

Den Abschluss der Staffel bildet am 15. Mai die Folge „Aus heiterem Himmel“. Nora muss einer 17-Jährigen helfen, die überraschend und völlig unvorbereitet ein Kind zur Welt bringt. Während die junge Mutter unter Schock steht, versucht Nora, sie vor vorschnellen Entscheidungen zu bewahren.

Diese Stars sind wieder dabei

Neben Tanja Wedhorn gehören erneut Benjamin Grüter, Morgane Ferru, Anne Werner, Patrick Heyn, Dirk Borchardt, Marco Girnth, Lukas Zumbrock und Maxine Kazis zum Ensemble. Regie führten Franziska Hörisch bei den Filmen 27 bis 29 sowie Jan Růžička bei den Filmen 30 bis 32.

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