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Nach Rosa Herzog: Diese Schauspielerin wird Fabers neue Partnerin

Neues Ermittlerduo

Nach Rosa Herzog: Diese Schauspielerin wird Fabers neue Partnerin

05.04.2026, 20.52 Uhr
Im Dortmunder „Tatort“ kommt es schon bald zum nächsten Umbruch. Die Nachfolge für Stefanie Reinsberger ist offenbar bereits geregelt.
Sophia Mercedes Burtscher und Jörg Hartmann.
Sophia Mercedes Burtscher und Jörg Hartmann sind das neue Ermittlerduo beim "Tatort" in Dortmund.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Bernd Thissen

Beim Dortmunder „Tatort“ ist die nächste wichtige Personalentscheidung gefallen: Nach dem Abschied von Stefanie Reinsberger als Rosa Herzog bekommt Peter Faber schon bald eine neue Kollegin an die Seite. Wie berichtet wurde, übernimmt die österreichische Schauspielerin Sophia Mercedes Burtscher die Rolle der Kommissarin Leo Sturm und soll bereits im übernächsten Fall erstmals zu sehen sein, wie "Bild" berichtete.

Burtscher kommt aus dem österreichischen Vorarlberg und studierte Schauspiel in Salzburg. Von 2016 bis 2022 stand sie in Köln auf der Theaterbühne und stand bereits einmal für einen "Tatort" vor der Kamera. 2019 spielte sie im 79. Fall aus Köln mit. Während sie weiterhin Erfahrungen auf der Theaterbühne sammelte, war sie immer wieder im TV zu sehen. Unter anderem hatte die 35-Jährige Auftritte in der Netflix-Serie "King of Stonks" (2022), in der ZDF-Serie "Bettys Diagnose" (2023) und im ZDF-Film "Die Bachmanns" (2023). Außerdem ist die Burtscher seit 2016 Teil der Band Trope Ashes und trat unter anderem im Schauspielhaus Wien auf.

Erster „Tatort“ mit Sophia Mercedes Burtscher: Darum geht es

Derzeit laufen die Dreharbeiten für den ersten Fall von Burtscher noch in Dortmund, Köln und in der Umgebung. Vermutlich wird der insgesamt 31. Fall aus Dortmund Ende des Jahres oder im Frühjahr 2027 im Fernsehen zu sehen sein.

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Die Neue im Team soll eine scharfsinnige und kompromisslose Ermittlerin sein, die lieber alleine als mit ihren Kolleginnen und Kollegen arbeitet. Sie muss schon bald ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen: Rätselhafte Gewaltverbrechen halten die ganze Stadt in Atem. Die Ermittlungen führen Faber und Sturm zu einer Familie, bei der der perfekte Schein trügt. Auch Alessija Lause (45) wird als Ira Klasnić, die Leiterin der Mordkommission, wieder mit von der Partie sein.

Münchner Kommissare klären zum „Tatort“-Abschied über Gagen-Mythos auf
Die Münchner „Tatort“-Kommissare Miroslav Nemec (Batic) und Udo Wachtveitl (Leitmayr) äußerten sich beim Abschied zum Gagen-Mythos und brachten (k)ein Licht ins Dunkel.
Gagen-Spekulation
Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl vor einer blauen Wand.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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