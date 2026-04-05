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„The Testaments: Die Zeuginnen“: Gelungene Fortsetzung oder gefährlicher Fehltritt?

Young Adult-Dystopie

„The Testaments: Die Zeuginnen“: Gelungene Fortsetzung oder gefährlicher Fehltritt?

05.04.2026, 19.26 Uhr
von Eric Leimann
Margaret Atwoods "The Testaments" wird zur Serie: Ein Blick in die dystopische Welt Gileads, das weiterhin mit gesellschaftlicher und emotionaler Unruhe fesselt. Vor allem junge Frauen stehen im Fokus, während eine neue Generation den Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen aufnimmt.
The Testaments: Die Zeuginnen
Die in lila gekleideten Mädchen von Aunt Lydias Elite-Schule sind gespannt, welcher Mann für sie ausgesucht werden wird.  Fotoquelle: © Disney+ 2026
The Testaments: Die Zeuginnen
Agnes (Chase Infinity aus "One Battle After Another") ist in der Serie "The Testaments: Die Zeuginnen" die Tochter eines privilegierten Commanders. Auf einer Schule für höhere Töchter wird sie in der "The Handmaid's Tale"-Nachfolgeserie für das Leben an der Seite eines Commanders im faschistischen, frauenfeindlichen Staat Gilead ausgebildet.  Fotoquelle: © Disney+ 2026
The Testaments: Die Zeuginnen
Daisy (Lucy Halliday) ist ein sogenanntes "Pearl Girl" wie Konvertiten bezeichnet werden, die aus einem Land außerhalb Gileads kommt, sich aber für den Weg des streng religiösen Staates entschieden haben. Agnes soll sich um Daisy kümmern.  Fotoquelle: © Disney+ 2026
The Testaments: Die Zeuginnen
Gileads Top-Ausbilderin Aunt Lydia (Anne Dowd) darf sich in ihrer Schule für höhere Töchter über eine Statue von sich selbst freuen.  Fotoquelle: © Disney+ 2026
The Testaments: Die Zeuginnen
Disziplin in lila: Die Mädchen an der Grenze zur Geschlechtsreife lernen ihre zukünftige Rolle im Staate Gilead. Dass sie diese gut erfüllen, dafür wird im Internat von Aunt Lydia in der Serie "The Testaments: Die Zeuginnen" hart gearbeitet.  Fotoquelle: © Disney+ 2026
The Testaments: Die Zeuginnen
Agnes (Chase Infinity, rechts) und Daisy (Lucy Halliday) üben einen traditionellen Tanz ein.  Fotoquelle: © Disney+ 2026
The Testaments: Die Zeuginnen
Farben- und Bewegungsspiele zur Brautschau: In Gilead tanzen und präsentieren sich die Debütantinnen vor ihren zukünftigen Ehemännern.  Fotoquelle: © Disney+ 2026

Ja, auch eine 86-jährige Top-Literatin und Booker Prize-Trägerin wie Margaret Atwood kann das Young Adult-Genre bedienen. Also jene fiebrige Lebensphase zum Thema machen, in der Jugendliche – hier sind es vor allem Mädchen – das Leben, die Liebe und jene neuen Gefühlsstürme entdecken, die sie zu Leserinnen oder Zuschauerinnen solcher Stoffe machen. In "The Testaments: Die Zeuginnen" (Start am Mittwoch, 8. April, Disney+), der Serie nach Atwoods gleichnamigem Roman, stehen nicht mehr die den wichtigen Männern der Gesellschaft dienenden Mägde im Mittelpunkt, sondern höhere Töchter an der Schwelle zum Erwachsenwerden.

Zu Beginn der Serie lernt man die fromme Agnes (Chase Infinity aus "One Battle After Another") kennen. Sie ist die Tochter eines privilegierten Commanders, lebt mit der latent bösartigen Stiefmutter Paula (Amy Seimetz aus "Sweet Tooth") und besucht Aunt Lydias (Anne Dowd) Schule für höhere Töchter.

Dort lernt man jedoch nichts über Literatur, Gesellschaft oder Naturwissenschaften, sondern wird zu einer Art Edelhausfrau erzogen. Weil im Staate Gilead Frauen nur ihren Männern dienen und Kinder gebären sollen, liegt der Fokus der Ausbildung auf Hauswirtschaft, Deko-Arbeiten und Knigge-artigen Verhaltensregeln. Agnes trägt wie alle Mädchen der Schule lila. Ein maßgeschneidertes Kleid, das sich in ein grünes Outfit verwandelt, sobald man seine Periode hatte und dem Heiratsmarkt mit oft wesentlich älteren Commandern – der Führungskaste von Gilead – zugeführt wird.

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Zu Beginn der zehnteiligen ersten Staffel, die mit drei Episoden startet und dann mit Einzelfolgen bis Mittwoch, 27. Mai, fortgesetzt wird, bekommt Agnes einen Schützling an ihre Seite gestellt: Es ist Daisy (Lucy Halliday), ein sogenanntes "Pearl Girl", wie Konvertiten bezeichnet werden, die aus einem Land außerhalb Gileads kommen, sich aber für den Weg des streng religiösen Staates entschieden haben.

Das trojanische Pferd der Serienunterhaltung 2026

Die beiden Teenager stehen neben einigen anderen Mädchen aus der Klasse im Mittelpunkt der Erzählung, auch wenn es erwachsene Figuren gibt wie die Aunts, Eltern und Stiefeltern der Schülerinnen sowie den ein oder anderen Commander. Margaret Atwood, die an der Serie verantwortlich mitarbeitete, hatte bereits ihren späten Nachfolge-Roman "The Testaments" (2019) zu "The Handmaid's Tale – Der Report der Magd" (1985) literarisch ganz anders angelegt: Zwei der drei Ich-Erzählerinnen darin waren junge Mädchen.

"The Handmaid"s Tale': Die finale Staffel enthüllt das Schicksal Gileads
In der finalen Staffel der Serie "The Handmaid's Tale" wird Gilead von innen und außen herausgefordert. MagentaTV zeigt ab dem 8. April die letzten zehn Episoden, die sowohl Hoffnung als auch Kampfgeist in den Mittelpunkt stellen. Ein packendes Finale erwartet die Zuschauer.
Finale Staffel

Das Werk gilt als deutlich zugänglicher, Plot-getriebener und vom Ton einfach "jünger". Auch wenn Atwood nie sagte, dass sie bewusst einen Young Adult-Roman über das Leben in einem religiös definierten, frauenfeindlichen Faschismus-Staat schreiben wollte, sah die kluge Kanadierin sicher genau diesen Effekt: Wenn viele junge Menschen fasziniert vom Buch oder der neuen Serie "The Testaments" sind, werden sie sich entsprechend Gedanken über die deutlich spürbaren Gilead-Tendenzen vor allem in den gegenwärtigen USA machen.

Wer unter einer Allergie gegen Coming-of-Age-Stoffe aus Mädchenperspektive leidet, könnte mit "The Testaments" Probleme haben. Aber auch in "The Testaments" geht es um Liebe, Freundschaft, Verrat und Selbstfindung. Dann spielt schon mal eine gesamte Folge rund um einen Debütantinnen-Ball. Dass die Serie unter dem Deckmantel einer scheinbar typischen amerikanischen Jugend rund um Prom-Getuschel, dem Sweet Guy vom Sicherheitsdienst und verbotenen Partydrogen stattfindet, in Wahrheit aber von Faschismus und Erniedrigung von Frauen erzählt, macht "The Testaments" wohl zum trojanischen Pferd der diesjährigen Serienunterhaltung.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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