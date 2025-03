Streaming-Tipp „Handmaid‘s Tale“: Das letzte Kapitel

Sieben Jahre nach der Ausstrahlung der ersten Staffel von „Handmaid‘s Tale“ nähert sich die gefeierte dystopische Serie nun dem großen Finale. June Osborne (Elisabeth Moss), die zu Beginn noch als Dienstmagd für den Kommandanten Waterford im totalitären Staat Gilead gearbeitet hat, ist mittlerweile längst eine freie Frau. Doch ihre Familie, die in Kanada ein neues Zuhause gefunden hat, ist dort nicht mehr sicher. Asylfeindliche Kräfte dominieren mittlerweile in dem Land. Am Ende der vergangenen Staffel wurde June vor ihrem eigenen Haus angefahren und schwer verletzt. Ihr Mann Luke hat den Fahrer des Fahrzeugs so verprügelt, dass er gestorben ist. Da es daher einen Haftbefehl gegen ihn gibt, stellt Luke sich der Polizei. June verlässt mit gefälschten Papieren gemeinsam mit ihrer Tochter Nichol das Land.