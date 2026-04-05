"Terra X: Wege des Wissens (1) – Von Babylon nach Kairo" Harald Lesch auf den Spuren der Wissenschaftsgeschichte

Von seinem gelassenen Kamelritt durch die Sahara sollte man sich nicht täuschen lassen. Die Begeisterung für die Erkenntnisse der Wissenschaft ist beim Astrophysiker und Wissensvermittler Harald Lesch auch nach 25 "Terra X"-Sendungen ("Was die Welt am Laufen hält") so neu wie am ersten Tag. Schon als Kind fragte er sich ja: "Wie kam all das Wissen in die Welt?" – Und schon ist er beim Kompass der Beduinen, beim Lauf der Sonne und der Planeten. Und damit beim Anfang der Astronomie bei den Babyloniern, 3.000 vor Christus. Leschs Zweiteiler "Wege des Wissens" (05. und 06. April, 19.15 Uhr) ist vollgepackt mit Erkenntnis. Reisen, Landschaften und Experimente helfen dabei, dass es nie langweilig wird.

Terra X: Wege des Wissens (1) – Von Babylon nach Kairo Doku • 05.04.2026 • 19:15 Uhr

Von der Sahara zu den alten Griechen ist es nur ein kleiner Schritt. In Milet, heute an der Westküste der Türkei gelegen, fragte sich im sechsten Jahrhundert vor Christus eine Gelehrtengruppe: Aus was besteht die Welt? Warum bewegt sich der Himmel mit seinen Gestirnen so regelmäßig? Es war die Geburtsstunde der Naturphilosophie, die auf dem Wissen von Ägyptern und Babyloniern fußte. Aristoteles, Archimedes – die Schwerkraft, der Himmel – klar, so einen begeisterungsfähigen Lehrer wie diesen "Terra X"-Host hätte man gerne in der Schule gehabt.

Allerdings: Wer kann schon so behend wie Lesch zwischen Marokko und Alexandria jetten und gleich mal bei einem Professor in London vorbeischauen, der einem die bei Kreta aufgefundene Bronzescheibe von Antikythera erklärt, dieses Wunderwerk der Zeitmessung aus Zahnrädern, ein analoger Computer? Auf seinen Wegen durch Zeit und Raum trifft Lesch auch allerlei Gelehrte in der arabischen Welt. In Kairo erklären ihm Studentinnen am Ende der Reise, wie moderne Wissenschaft und Glaube zusammengehen.

Teil 2, "Von Córdoba nach Cambridge", folgt am 06.04., um 19.15 Uhr, und reicht vom "Goldenen Zeitalter" des Islam bis hin zur modernen Wissenschaft des Isaac Newton. Beide Teile sind ab 01.04. in der Mediathek abzurufen.

Terra X: Wege des Wissens (1) – Von Babylon nach Kairo – So. 05.04. – ZDF: 19.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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