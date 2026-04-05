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"Terra X: Wege des Wissens (1) – Von Babylon nach Kairo" Harald Lesch auf den Spuren der Wissenschaftsgeschichte

Wissenschaftsreise

"Terra X: Wege des Wissens (1) – Von Babylon nach Kairo" Harald Lesch auf den Spuren der Wissenschaftsgeschichte

05.04.2026, 07.30 Uhr
von Hans Czerny
Harald Lesch begibt sich in einem spannenden "Terra X"-Zweiteiler auf eine Reise durch die Geschichte der Wissenschaft, von Babylon bis zur Moderne. Faszinierende Erkenntnisse und historische Schauplätze erwarten die Zuschauer.
Terra X: Wege des Wissens (1) - Von Babylon nach Kairo
Schon als Kind fragte sich Harald Lesch - hier in der marokkanischen Wüste, "wie all das Wissen in die Welt kam".  Fotoquelle: ZDF / Torbjörn Karvang
Terra X: Wege des Wissens (1) - Von Babylon nach Kairo
Harald Lesch in Milet, dem Geburtsort wissenschaftlichen Denkens in Griechenland.  Fotoquelle: ZDF / Torbjörn Karvang
Terra X: Wege des Wissens (1) - Von Babylon nach Kairo
Harald Lesch besucht auf seiner Wissenschaftsreise den Soukh von Fès, Marokko. Seit 859 gibt es dort eine Universität, die aus der al-Qarawīyīn-Moschee und einer Koranschule hervorgegangen ist. Sie gilt als die älteste Hochschule der Welt.   Fotoquelle: ZDF / Torbjörn Karvang
Terra X: Wege des Wissens (1) - Von Babylon nach Kairo
Woher nahmen die Beduinen ihr Wissen? -Harald Lesch auf einem Dromedar im Erg Chebbi, Marokko.  Fotoquelle: ZDF / Torbjörn Karvang
Terra X: Wege des Wissens (1) - Von Babylon nach Kairo
Harald Lesch (links) spricht mit Hassane Darhmaoui in der Bou-Inania-Madrasa, einer im 14. Jahrhundert gegründeten islamischen Hochschule in der Altstadt von Fès (Marokko).  Fotoquelle: ZDF / Torbjörn Karvang
Terra X: Wege des Wissens (2) - Von Córdoba nach Cambridge
Harald Lesch steht vor dem Trinity College in Cambridge, Isaac Newtons akademischer Heimat.  Fotoquelle: ZDF / Torbjörn Karvang

Von seinem gelassenen Kamelritt durch die Sahara sollte man sich nicht täuschen lassen. Die Begeisterung für die Erkenntnisse der Wissenschaft ist beim Astrophysiker und Wissensvermittler Harald Lesch auch nach 25 "Terra X"-Sendungen ("Was die Welt am Laufen hält") so neu wie am ersten Tag. Schon als Kind fragte er sich ja: "Wie kam all das Wissen in die Welt?" – Und schon ist er beim Kompass der Beduinen, beim Lauf der Sonne und der Planeten. Und damit beim Anfang der Astronomie bei den Babyloniern, 3.000 vor Christus. Leschs Zweiteiler "Wege des Wissens" (05. und 06. April, 19.15 Uhr) ist vollgepackt mit Erkenntnis. Reisen, Landschaften und Experimente helfen dabei, dass es nie langweilig wird.

ZDF
Terra X: Wege des Wissens (1) – Von Babylon nach Kairo
Doku • 05.04.2026 • 19:15 Uhr

Von der Sahara zu den alten Griechen ist es nur ein kleiner Schritt. In Milet, heute an der Westküste der Türkei gelegen, fragte sich im sechsten Jahrhundert vor Christus eine Gelehrtengruppe: Aus was besteht die Welt? Warum bewegt sich der Himmel mit seinen Gestirnen so regelmäßig? Es war die Geburtsstunde der Naturphilosophie, die auf dem Wissen von Ägyptern und Babyloniern fußte. Aristoteles, Archimedes – die Schwerkraft, der Himmel – klar, so einen begeisterungsfähigen Lehrer wie diesen "Terra X"-Host hätte man gerne in der Schule gehabt.

Allerdings: Wer kann schon so behend wie Lesch zwischen Marokko und Alexandria jetten und gleich mal bei einem Professor in London vorbeischauen, der einem die bei Kreta aufgefundene Bronzescheibe von Antikythera erklärt, dieses Wunderwerk der Zeitmessung aus Zahnrädern, ein analoger Computer? Auf seinen Wegen durch Zeit und Raum trifft Lesch auch allerlei Gelehrte in der arabischen Welt. In Kairo erklären ihm Studentinnen am Ende der Reise, wie moderne Wissenschaft und Glaube zusammengehen.

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Teil 2, "Von Córdoba nach Cambridge", folgt am 06.04., um 19.15 Uhr, und reicht vom "Goldenen Zeitalter" des Islam bis hin zur modernen Wissenschaft des Isaac Newton. Beide Teile sind ab 01.04. in der Mediathek abzurufen.

Terra X: Wege des Wissens (1) – Von Babylon nach Kairo – So. 05.04. – ZDF: 19.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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