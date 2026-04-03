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"Der Alte" geht in die fünfzigste Runde: Was erwartet die Zuschauer im ZDF?

Jubiläumsstaffel

"Der Alte" geht in die fünfzigste Runde: Was erwartet die Zuschauer im ZDF?

03.04.2026, 07.00 Uhr
von Susanne Bald
Die ZDF-Kultkrimiserie "Der Alte" startet in ihre 50. Staffel. Thomas Heinze als Hauptkommissar Caspar Bergmann hat nicht nur acht Fälle zu klären, sondern auch seinen Beziehungsstatus.
"Der Alte"
Thomas Heinze und Stephanie Stumph ermitteln als Caspar Bergmann und Annabell Lorenz in ihrem 23. gemeinsamen Fall: "Wunschkind".   Fotoquelle: ZDF/Erika Hauri
"Der Alte"
Eine Spur führt Caspar Bergmann (Thomas Heinze) zur Jugendzentrumsleiterin Monika Vogt (Jule Ronstedt). Sie weiß mehr über Luna Kessler und deren Vater Martin.  Fotoquelle: ZDF/Erika Hauri
"Der Alte"
Noch wissen sie nicht genau, was mit ihnen ist. Die ein oder andere heimliche Liebesnacht im Wohnwagen verbringen Hauptkommissar Bergmann und Richterin Eva Reinhardt (Annika Blendl) aber bereits miteinander. Womöglich wird aus der Liaison in der 50. Staffel etwas Ernstes?  Fotoquelle: ZDF/Erika Hauri
"Der Alte"
Als Caspar Bergmann (Thomas Heinze, links) Jack (Marinus Hohmann), den Freund der ermordeten Luna befragt, scheint der junge Mann ihm nicht die ganze Wahrheit zu sagen. Wie gut kannte er das Mordopfer tatsächlich?  Fotoquelle: ZDF/Erika Hauri
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Wer ist die junge Frau (Anna Wagner), die heimlich im leerstehenden Nachbarhaus der Kesslers wohnt und deren Haus beobachtet?  Fotoquelle: ZDF/Erika Hauri
"Der Alte"
Lunas Vater Martin Kessler (Friedrich Witte, links) nimmt deren Freund Jack (Marinus Hohmann) in die Mangel: Warum ist der Junge in sein Haus eingebrochen, was hatten er und Luna vor, bevor sie ermordet wurde?  Fotoquelle: ZDF/Erika Hauri
"Der Alte"
Das Auto, in dem die Leiche der jungen Frau gefunden wurde, gehört Martin Kessler (Friedrich Witte, rechts). Er berichtet Caspar Bergmann (Thomas Heinze) und Annabell Lorenz (Stephanie Stumph), dass seine Tochter vor vier Jahren mit 14 von zu Hause weglief und erst vor Kurzem zurückkehrte.   Fotoquelle: ZDF/Erika Hauri
"Der Alte"
Thomas Heinze spielt seit 2023 Kriminalhauptkommissar Caspar Bergmann. Er ist der fünfte Hauptdarsteller von "Der Alte" seit 1977.   Fotoquelle: ZDF/Erika Hauri
"Der Alte"
In Folge drei am Freitag, 17. April, hat Helmfried von Lüttichau seinen ersten von zwei Gastauftritten als Prof. Emerald Spindler.   Fotoquelle: ZDF/Erika Hauri

Fast 50 Jahre hat die ZDF-Kultkrimiserie "Der Alte" mittlerweile auf dem Buckel. Geburtstag gefeiert wird allerdings erst nächstes Jahr im April. Die 50. Staffel aber startet bereits jetzt, am Karfreitagabend. Die Ermittlungen leitet der fünfte "Alte" Thomas Heinze als Kriminalhauptkommissar Caspar Bergmann. Und "Wunschkind" (Regie: Herwig Fischer, Arne Laser), der erste der acht neuen Fälle, wird nicht nur ihn und seine Kollegin Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) ganz schön in die Irre führen, sondern auch die Zuschauerinnen und Zuschauer.

ZDF
"Der Alte"
Krimiserie • 03.04.2026 • 20:15 Uhr

Darum geht's in der Krimifolge "Der Alte – Wunschkind"

Diese werden Zeugen eines heftigen Streits zwischen der jungen Luna (Theresa Löscher) und einer anderen Frau (Jule Ronstedt). Am Ende liegt Letztere regungslos am Boden, Luna ergreift mit ihrem Freund Jack (Marinus Hohmann) die Flucht. Am nächsten Morgen werden Bergmann und Lorenz zum Einsatz gerufen. Im Kofferraum eines Wagens wurde eine Leiche gefunden: Luna. Die Ermittler allerdings kennen die Identität der Toten nicht, wohl aber die des Autohalters: Martin Kessler, Lunas Vater. Unwahrscheinlich, dass er seine Tochter ermordet hat, ist er doch so glücklich, sie endlich wiederzuhaben. Luna sei vor vier Jahren von zu Hause weggelaufen, ehe sie vor Kurzem zurückgekehrt sei.

Eine Spur führt zu Monika Vogt, Leiterin eines Jugendzentrums – und die Frau, mit der Luna am Abend zuvor Streit hatte. Heute zeugt nur noch ein blaues Auge davon. Nach der Ursache gefragt, belügt Vogt Kommissar Bergmann, was der natürlich durchschaut. Ebenso wie er ahnt, dass Lunas Freund Jack nicht die Wahrheit sagt. Perfekt wird das Verwirrspiel, als die Ermittler in Martin Kesslers leerstehendem Nachbarhaus eine junge Frau entdecken, die die Flucht ergreift. Wer ist sie, und was hat sie mit dem Fall zu tun?

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Highlights der Jubiläumsstaffel des ZDFs

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich bei der Jubiläumsstaffel neben acht neuen Fällen auf hierauf freuen: "Hubert und Staller"-Star Helmfried von Lüttichau wird in zwei Folgen als eigenwilliger Professor Emerald Spindler die Gerichtsmedizinerin Luisa Geiger (Sidonie von Krosigk) vertreten und dabei ordentlich mit dem Hauptkommissar anecken. In Folge drei hat er seinen ersten Auftritt.

Auch in Caspar Bergmanns Privatleben wird sich in den neuen Folgen etwas tun. In der ersten halten er und Richterin Eva Reinhardt (Annika Blendl) ihre Liaison noch geheim – "so lange wir nicht wissen, was mit uns ist". Diese Frage könnte sich im Lauf der nächsten sieben Episoden klären, immer freitags im ZDF.

"Der Alte" – Fr. 03.04. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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