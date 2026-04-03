"Der Alte" geht in die fünfzigste Runde: Was erwartet die Zuschauer im ZDF?

Fast 50 Jahre hat die ZDF-Kultkrimiserie "Der Alte" mittlerweile auf dem Buckel. Geburtstag gefeiert wird allerdings erst nächstes Jahr im April. Die 50. Staffel aber startet bereits jetzt, am Karfreitagabend. Die Ermittlungen leitet der fünfte "Alte" Thomas Heinze als Kriminalhauptkommissar Caspar Bergmann. Und "Wunschkind" (Regie: Herwig Fischer, Arne Laser), der erste der acht neuen Fälle, wird nicht nur ihn und seine Kollegin Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) ganz schön in die Irre führen, sondern auch die Zuschauerinnen und Zuschauer.

"Der Alte" Krimiserie • 03.04.2026 • 20:15 Uhr

Darum geht's in der Krimifolge "Der Alte – Wunschkind" Diese werden Zeugen eines heftigen Streits zwischen der jungen Luna (Theresa Löscher) und einer anderen Frau (Jule Ronstedt). Am Ende liegt Letztere regungslos am Boden, Luna ergreift mit ihrem Freund Jack (Marinus Hohmann) die Flucht. Am nächsten Morgen werden Bergmann und Lorenz zum Einsatz gerufen. Im Kofferraum eines Wagens wurde eine Leiche gefunden: Luna. Die Ermittler allerdings kennen die Identität der Toten nicht, wohl aber die des Autohalters: Martin Kessler, Lunas Vater. Unwahrscheinlich, dass er seine Tochter ermordet hat, ist er doch so glücklich, sie endlich wiederzuhaben. Luna sei vor vier Jahren von zu Hause weggelaufen, ehe sie vor Kurzem zurückgekehrt sei.

Eine Spur führt zu Monika Vogt, Leiterin eines Jugendzentrums – und die Frau, mit der Luna am Abend zuvor Streit hatte. Heute zeugt nur noch ein blaues Auge davon. Nach der Ursache gefragt, belügt Vogt Kommissar Bergmann, was der natürlich durchschaut. Ebenso wie er ahnt, dass Lunas Freund Jack nicht die Wahrheit sagt. Perfekt wird das Verwirrspiel, als die Ermittler in Martin Kesslers leerstehendem Nachbarhaus eine junge Frau entdecken, die die Flucht ergreift. Wer ist sie, und was hat sie mit dem Fall zu tun?

Highlights der Jubiläumsstaffel des ZDFs Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich bei der Jubiläumsstaffel neben acht neuen Fällen auf hierauf freuen: "Hubert und Staller"-Star Helmfried von Lüttichau wird in zwei Folgen als eigenwilliger Professor Emerald Spindler die Gerichtsmedizinerin Luisa Geiger (Sidonie von Krosigk) vertreten und dabei ordentlich mit dem Hauptkommissar anecken. In Folge drei hat er seinen ersten Auftritt.

Auch in Caspar Bergmanns Privatleben wird sich in den neuen Folgen etwas tun. In der ersten halten er und Richterin Eva Reinhardt (Annika Blendl) ihre Liaison noch geheim – "so lange wir nicht wissen, was mit uns ist". Diese Frage könnte sich im Lauf der nächsten sieben Episoden klären, immer freitags im ZDF.

"Der Alte" – Fr. 03.04. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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