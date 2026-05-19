Home News TV-News

„Rosenheim-Cops“-Star Igor Jeftic: „Mir drohten 20 Tage Knast“

Vom Kommissar zum Verbrecher

„Rosenheim-Cops“-Star Igor Jeftic: „Mir drohten 20 Tage Knast“

19.05.2026, 09.11 Uhr
von Alina Altendorf
Igor Jeftic ermittelt als Kommissar Sven Hansen in "Die Rosenheim-Cops". Doch in der Realität sah sich der Schauspieler selbst schon mit dem Gesetz konfrontiert.
Igor Jeftic schaut ernst.
Igor Jeftic wurde vor allem durch seine Rolle bei den „Rosenheim-Cops“ bekannt.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Dwi Anoraganingrum

Regelmäßig jagt Igor Jeftic seit 2009 als Kommissar Sven Hansen Räuber, Ganoven und Gangster in der ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“. Im Interview mit „Frau im Spiegel“ gestand der 54-Jährige, dass er im echten Leben jedoch schon einmal als Täter hinter Gittern landete.

Igor Jeftic gesteht: „Ich bin öfter schwarz gefahren.“

In seiner Jugend, genauer während seiner Schauspielausbildung, nutzte Jeftic häufig die öffentlichen Verkehrsmittel. Allerdings ohne zu bezahlen. Es kam, wie es kommen muss – er wurde erwischt, weigerte sich jedoch, die Strafe zu zahlen. Damit durch kam er, weil er in München damals keinen Wohnsitz angemeldet hatte. Als er jedoch nach Berlin zog und sich dort brav anmeldete, stand die Polizei vor seiner Tür.

„Mir drohten 20 Tage Knast“

Postwendend wurde er verhaftet und musste eine Nacht im Gefängnis verbringen. „Zum Glück spielte ich damals gerade am Theater und bat den Regisseur, meine komplette Gage von 600 DM an die Polizei zu überweisen“, erzählt Igor Jeftic. „Der Regisseur dachte erst an einen Scherz. Aber ich saß ja tatsächlich im Gefängnis, mir drohten 20 Tage Knast. Schließlich zahlte er, und ich kam auf Kaution frei“, erinnert sich der Schauspieler.

Derzeit beliebt:
>>Cher wird 80: Ein Leben voller Glamour und Erfolg
>>Amira Aly ist schwanger: Das sagt ihr Ex-Mann Oliver Pocher dazu
>>"Wir sind von alten, weißen Männern umzingelt": Christoph Maria Herbst im Interview
>>Zu extrem fürs Fernsehen? Christian Ulmen fragwürdige Folge

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels
Die Rosenheim-Cops

Das könnte dich auch interessieren

"Simson Roadtrip – 1528 km durch Deutschland": Kritik zur ZDF-Dokumentation
Abenteuer auf zwei Rädern
Simson Roadtrip - 1528 km durch Deutschland
"37°: Leiden, bleiben oder scheiden": Kritik zur ZDF-Reportagereihe
Paarbeziehungen
37°: Leiden, bleiben oder scheiden
"Mama ist die Best(i)e": Kritik zum Zweiteiler mit Adele Neuhauser im ZDF
Rachefeldzug
Mama ist die Best(i)e
"Zwei am Zug": Kritik zum ZDF-Drama mit Katharina Wackernagel und Rick Okon
Beziehungsdrama
"Zwei am Zug"
"Terra X: Tabu – Wahrheit und Mythos": Kritik zur Dokumentation im ZDF
Brisante Enthüllungen
Terra X: Tabu - Wahrheit und Mythos
"Kommissar Beck: Vilhelm": Kritik zum Krimi mit Valter Skarsgård im ZDF
Vilhelm als Hauptfigur
Kommissar Beck: Vilhelm
Andrea Kiewel privat: Die bewegte Geschichte der „Fernsehgarten“-Moderatorin
Im Porträt
Andrea Kiewel
Kirchenkritik bei "logo!": ZDF zieht Konsequenzen
Programmkritik
ZDF
Collien Fernandes erklärt, warum sie ungern mit Christian Ulmen drehte
„schon immer so gewesen“
Nora Tschirner und Christian Ulmen ermittelten im Weimarer "Tatort".
"American Soccer Dream – Fußballnation der Zukunft?": Darum geht's in der ZDF-Doku
US-Fußballboom
American Soccer Dream - Fußballnation der Zukunft?
"Polizeiruf"-Star Luna Jordan mit nur 25 Jahren verstorben
Tragischer Verlust
Luna Jordan
"Vom Motorwagen zum Boliden – Die Geschichte des Automobils": Kritik zur Dokumentation auf ARTE
Automobilgeschichte
Vom Motorwagen zum Boliden - Die Geschichte des Automobils
"Terra X History: Ein Tag im Juli – Ahrtalflut 2021": Kritik zur ZDF-Dokumentation
Ahrtalflut 2021
Terra X History: Ein Tag im Juli - Ahrtalflut 2021
Die Vorgeschichte des Horrorclowns: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"ES: Welcome to Derry"
„Passt null“: Maite Kelly sorgt im „Fernsehgarten“ für Kritik
Inszenierung kommt schlecht an
Maite Kelly bei ihrem Auftritt im „ZDF-Fernsehgarten“
Stephen Colbert: Das passiert in der letzten Woche seiner Show
Colberts Abschied
Stephen Colbert
Jeanette Biedermann: "Ich knutschte auf Axl Rose rum, bis ein Loch im Papier war"
Jeanette Biedermann
70 Jahre Bravo - Das große Jubiläum
Geständnis bei RTL: Thomas Anders erfand wegen Ex-Frau Nora einen Nervenzusammenbruch
Inszenierter Skandal
70 Jahre Bravo - Das große Jubiläum
"Terminator: Genisys" – Das Action-Feuerwerk mit Arnold Schwarzenegger im Free-TV
Maschinenkrieg
Array
Neue Folgen von „Die Bergretter“: Zwei Stars mischen Staffel 18 auf
TV-Highlights
Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) neben einem Helikopter.
Knieverletzung stoppt Barbra Streisand: Keine Goldene Ehrenpalme in Cannes
Streisands Cannes-Absage
Barbra Streisand
„Massive Probleme“: Wie der „Tatort“-Ruhm Axel Prahls Ehe belastete
Die Schattenseiten des Erfolgs
Axel Prahl hebt einen Finger und schaut ernst.
"Jetzt gehen die Spritpreise wieder hoch": ESC-Kommentator witzelt über deutschen Beitrag – und Jens Spahn
ESC-Kommentator Schorn
Grand Final - 70th Eurovision Song Contest 2026
Eloy de Jong mit jahrelanger Angst: "Schwul sein war ein No-Go"
Geheime Liebe
70 Jahre BRAVO - Das große Jubiläum
Harte Kritik von Tom Hanks: Die "Da Vinci Code"-Filme seien "Quatsch"
Tom Hanks' Kritik
Der Da Vinci Code - Sakrileg (2006)
"The Comeback": Lisa Kudrow spricht über eine tiefe Krise
Lisa Kudrow im Gespräch
Lisa Kudrow
Udo Lindenberg: Das ist die Frau an seiner Seite
Lindenbergs Komplizin
Udo Lindenberg und Tine Acke
Dietmar Schönherr: Eine TV-Legende wird 100
TV-Legende
Dietmar Schönherr
„Komme rüber wie Bushido“: Tom Kaulitz regt sich über Aussage von Heidi Klum auf
Schlafgewohnheiten
Heidi Klum und Tom Kaulitz
"In höchster Not – Bergretter im Einsatz": Die neuen Folgen der Doku in der ARD
Rettungsdrama
Neue Folgen: In höchster Not - Bergretter im Einsatz