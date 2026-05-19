Amira Aly ist schwanger: Das sagt ihr Ex-Mann Oliver Pocher dazu

Wie würde ihr Ex auf die Nachricht reagieren, dass Amira Aly und ihr Partner Christian Düren ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Das fragten sich viele, nachdem die österreichische Podcasterin vergangene Woche die frohe Kunde öffentlich gemacht hatte. Doch Oliver Pocher ließ sich auffällig lange Zeit für eine Reaktion, nun aber hat er Stellung bezogen.

"Meine Kinder bekommen alle noch mal ein Geschwisterchen. Glückwunsch an dieser Stelle", sagte er Pocher in seinem satirischen Wochenrückblick "Ollis Woche", der regelmäßig auf seiner App "Pocher.Club" erscheint. "Und das ist jetzt ein bisschen komplexer das Thema", fügte er hinzu, "als es jetzt vielleicht in zwei Sätzen zusammenzufassen, wenn es ums Thema Patchwork geht."

Der 48-Jährige verwies auf seinen Podcast "Patchwork Boys", den er gemeinsam mit Sänger Pietro Lombardi betreibt. In der nächsten Folge am Donnerstag soll das Thema näher beleuchtet werden. "Dort werden wir das Patchwork-Prozedere noch mal wieder ein bisschen ausführlicher auseinandernehmen", erklärte der Moderator.

Das ist der Grund für Pochers späte Reaktion Das Prozedere um die Aufzeichnung von "Patchwork Boys" wiederum soll der Grund sein für Pochers späte Reaktion auf Alys Schwangerschaft, wie die "Bunte" berichtet. Demnach sei der Podcast wegen des Feiertags am vergangenen Donnerstag bereits vorab aufgenommen worden, so dass der Comedian auf die Entwicklungen keinen Bezug nehmen konnte.

Amira Aly hatte ihre Schwangerschaft am Donnerstag auf Instagram enthüllt. Zu einer Reihe von Bildern, von denen eines sie mit leicht gewölbtem Bauch zeigt, schrieb die 33-Jährige: "Es gibt wohl News". Es folgen mehrere Stichpunkte, die ihren aktuellen Alltag illustrieren sollen, darunter die Anmerkung: "Bald zu 5t".

Die Moderatorin hat mit Oliver Pocher zwei Söhne. Die beiden hatten 2019 geheiratet, im Sommer 2023 gaben sie ihre Trennung bekannt, ein Jahr später folgte die Scheidung. Alys Beziehung zu ProSieben-Moderator Christian Düren ("Beauty & The Nerd") wurde im Januar 2024 bekannt.

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