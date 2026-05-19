"Simson Roadtrip – 1528 km durch Deutschland": Kritik zur ZDF-Dokumentation

Mit Benzin im Tank, jeder Menge Improvisationstalent und einer großen Portion Freundschaft im Gepäck starten acht Männer aus Thüringen zu einem außergewöhnlichen Abenteuer: Versteckt auf einem wenig attraktiven Nachtsendeplatz strahlt das ZDF die vierteilige Reihe "Simson Roadtrip – 1528 Kilometer durch Deutschland" aus – in einer Blockprogrammierung.

Simson Roadtrip – 1528 km durch Deutschland Dokumentation • 21.05.2026 • 00:45 Uhr

Im Mittelpunkt stehen Marco, René, Martin, Daniel, Marcel, Mosi, Bonter und Stephan: eine eingeschworene Gruppe, die nicht nur eine lange Freundschaft verbindet, sondern auch die Leidenschaft für ein besonderes Stück ostdeutscher Technikgeschichte: Simson-Mopeds. Mit ihren über 40 Jahre alten Maschinen wagen sie eine Extremtour über insgesamt 1528 Kilometer quer durch Deutschland, weiter über Luxemburg bis nach Belgien. Ihr Ziel: die legendäre Formel-1-Rennstrecke von Spa, auf der sie ihre Mopeds auf die Probe stellen wollen.

Knatternde Zweitakter-Romantik Die kleinen Zweitakter aus DDR-Produktion genießen bis heute Kultstatus. Dank einer Sonderregelung dürfen sie 60 Stundenkilometer fahren und stehen damit für ein ganz eigenes Lebensgefühl zwischen Nostalgie, Freiheit und Abenteuer. Für die acht Freunde sind sie weit mehr als nur Fortbewegungsmittel. Sie sind der Kern ihrer gemeinsamen Leidenschaft. Bereits in den vergangenen Jahren führten sie ihre Touren unter anderem an die Côte d'Azur, nach Tschechien oder an die Ostsee. Doch die aktuelle Reise stellt sie vor besonders große Herausforderungen.

Bis zu 250 Kilometer täglich legen die Männer zurück, auf Landstraßen, bei Wind und Wetter, oft fernab von Komfort. Pannen gehören dabei ebenso zum Alltag wie spontane Reparaturen am Straßenrand. Übernachtet wird häufig im Freien, beim Wildcampen, was zusätzliche Improvisation erfordert. Jeder in der Gruppe hat dabei seine Rolle: Marco organisiert die Route, Martin behält auch in stressigen Momenten den Überblick, Daniel sorgt für Humor, während Bonter und Stephan als versierte Schrauber unverzichtbar sind.

Doch die Tour nimmt früh eine dramatische Wendung. Bereits am zweiten Tag kommt es zu einem schweren Unfall: Bonter und Mosi stürzen. Während Mosi vergleichsweise glimpflich davonkommt, erleidet Bonter schwere Verletzungen. Für die Gruppe ist das ein Schock und eine emotionale Zerreißprobe. Dennoch treffen die verbliebenen sechs Freunde eine Entscheidung: Sie setzen die Reise fort, auch im Namen ihrer verletzten Kameraden.

Die Serie begleitet die Männer hautnah durch Höhen und Tiefen ihres Roadtrips: von euphorischen Momenten über technische Herausforderungen bis hin zu Rückschlägen, die den Zusammenhalt der Gruppe auf die Probe stellen. Am Ende steht das große Ziel in Spa: ein Ort, den sonst vor allem PS-starke Rennwagen dominieren, nun aber auch die kleinen Simson-Mopeds erleben.

Simson Roadtrip – 1528 km durch Deutschland – Mi. 20.05. – ZDF: 00.45 Uhr

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