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"Terra X History: Ein Tag im Juli – Ahrtalflut 2021": Kritik zur ZDF-Dokumentation

Ahrtalflut 2021

"Terra X History: Ein Tag im Juli – Ahrtalflut 2021": Kritik zur ZDF-Dokumentation

19.05.2026, 06.00 Uhr
von Hans Czerny
Fünf Jahre nach der verheerenden Ahrtalflut 2021 blickt Oliver Halmburgers Dokumentation auf die Ereignisse zurück und gibt den Überlebenden und Hinterbliebenen eine Stimme.
Terra X History: Ein Tag im Juli - Ahrtalflut 2021
Der Winzer Peter Kriechel dokumentiert am 15. Juli die Folgen der Ahrtalflut, die auch in seiner Heimatstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler schwere Verwüstungen verursacht hat.  Fotoquelle: ZDF / Peter Kriechel
Terra X History: Ein Tag im Juli - Ahrtalflut 2021
In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli verliert die 22-jährige Johanna Orth, die im selben Jahr zuvor ihren Meister als Konditorin gemacht hatte, ihr Leben. Ihre Eltern sind zu diesem Zeitpunkt noch auf Mallorca und müssen am Handy ohnmächtig miterleben, wie ihre Tochter das steigende Hochwasser schildert - bis der Kontakt auf einmal abbricht.  Fotoquelle: ZDF / Martina Goyert
Terra X History: Ein Tag im Juli - Ahrtalflut 2021
Die 19-jährige Feuerwehrfrau Katharina Kraatz wird am Nachmittag des 14. Juli 2021 mit anderen Feuerwehrleuten der Freiwilligen Feuerwehr Barweiler zu Hilfe gebeten. Auf einem Campingplatz bei Dorsel entscheidet sich Katharina, bei einer kranken Frau zu bleiben. Dann wird der Campingplatz ein Opfer der Fluten, beide Frauen verlieren ihr Leben.  Fotoquelle: ZDF / Frauke und Udo Kraatz
Terra X History: Ein Tag im Juli - Ahrtalflut 2021
In Altenahr erreichte der Pegel am 14. Juli einen Hochwasserstand von schätzungsweise zehn Metern. Das Bild zeigt die Folgen am Tag danach und wurde von der damaligen Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, Cornelia Weigand, aufgenommen.  Fotoquelle: ZDF / Cornelia Weigand
Terra X History: Ein Tag im Juli - Ahrtalflut 2021
"Land unter": In Altenahr sterben durch die Flutkatastrophe sieben Menschen. Insgesamt werden zudem 16 von 17 Brücken zerstört, die Strom- und Wasserversorgung bricht zusammen. Die spätere Landrätin Cornelia Weigand hält am Tag danach dieses Bild der Verwüstung fest.  Fotoquelle: ZDF / Cornelia Weigand
Terra X History: Ein Tag im Juli - Ahrtalflut 2021
"Rettungsinsel": Oliver Grieß aus Insul überlebt die Katastrophe, nachdem ihn zuvor die Flutmassen aus seiner Wohnung gespült und in die Ahr geschleudert hatten. Als er wieder zu sich kommt, befindet er sich auf dem Rest einer Brücke, die wie durch ein Wunder dem reißenden Strom widerstanden hat.  Fotoquelle: ZDF / Oliver Grieß
 

Auch fünf Jahre nach der Katastrophe, bei der die Ahr, ein Nebenfluss des Rheins, meterhoch über die Ufer trat, sitzt der Schock noch tief – die Erinnerung kehrt zurück. "Es kommt immer wieder hoch, wenn Jahrestage sind", sagt einer der überlebenden Insassen der Lebenshilfe-Einrichtung für Behinderte im "Terra X History"-Film "Ein Tag im Juli – Ahrtalflut 2021". Damals starben zwölf Bewohner des Heims, weil sie nicht vorgewarnt wurden. Insgesamt starben im Ahrtal 135 Menschen. "Man wünscht sich die Freundin zurück, die man verloren hat", sagt die Mitbewohnerin Andrea neben ihm. – Es ist einer der vielen unter die Haut gehenden Momente der Doku von Oliver Halmburger, der sich bei seiner Erinnerung weitgehend auf überlebende Zeugen der Katastrophe und auf trauernde Hinterbliebene stützt.

ZDF
Terra X History: Ein Tag im Juli – Ahrtalflut 2021
Doku • 19.05.2026 • 20:15 Uhr

Mit Schuldzuweisungen hält sich der Film, den die reißende braune Flut mitsamt abgerissenen Häusern, Autos und herum schwimmenden Baumstämmen leitmotivisch durchzieht, weitgehend zurück. "Schuldige" wurden gesucht und wohl auch gefunden. Es gab einen Untersuchungsausschuss, auch ein Gerichtsurteil. Wegen fahrlässiger Tötung wurde der zuständige Landrat angeklagt, jedoch freigesprochen. Es gab keine zentrale Leitstelle, keine Koordination für den Katastrophenfall, der sich in den vergangenen Jahrhunderten, auch Jahrzehnten mehrfach ereignet hatte. Im aktuellen Ausmaß allerdings nie. Viel zu spät wurde der Katastrophenalarm ausgelöst – nach Stunden der ab Mittag gestiegenen Pegelstände, um 22.04 Uhr.

Geradezu diametral stehen die Bilder der Betroffenen in Angst und Todeserwartung den nicht gegebenen Warnungen entgegen. Davongekommene filmen den vermeintlichen bevorstehenden eigenen Untergang. Angst, Resignation, Selbstaufgabe werden bei mitlaufender Handykamera bezeugt. Es ist wie in einem Katastrophenfilm, aber es ist die Realität. An der Glastüre steht das Wasser bereits meterhoch, dann zieht es das Opfer mitsamt einer Hauswand in die Fluten hinein.

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Besonders berührend ist ohne Frage, das Schicksal, das eine hilfsbereite Feuerwehrfamilie ereilt. Auf einem Campingplatz wollten Vater und Tochter Leben retten, bei ihrer Ankunft waren viele der Camping-Unterkünfte bereits zerstört. "Dann geht sie um die Ecke und kommt nie mehr zurück", sagt Vater Udo über die Tochter Katharina unter Tränen. Ein schwarzes Loch wird bleiben, auch wenn die Gemeinde mittrauert in Dankbarkeit und Solidarität. Das alles geht unglaublich nah.

Ist man auf kommende Katastrophen vorbereitet?

Eine andere Familie hat es während des Urlaubs der Eltern getroffen. Die Tochter telefonierte, während das Hochwasser unaufhörlich in der Wohnung stieg, mit den Eltern, bis das Videogespräch unterbrochen wurde. Auch die Feuerwehr konnte in der Sturzflut nicht mehr helfen, wie sie den Eltern beschied. Näher kann man den Opfern nicht sein als in dieser 90-Minuten-Dokumentation. Alles wird gegenwärtig, die Zeit wird zurückgedreht. Da hilft es wenig, wenn Experten auf die Struktur des Tales verweisen – eine flache Senke mit steil ansteigenden Hängen, auf denen die Reben wachsen.

Wenn man eines beklagen will, so ist es die fehlende Antwort auf die Frage: Wie sehr wurde der Katastrophenschutz im Ahrtal und andernorts inzwischen verbessert? Hat man aus den Fehlern gelernt? – Die Eltern der Opfer glauben nicht so recht daran. Indessen haben sie längst mit dem Wiederaufbau begonnen, arbeiten an ihrer neuen Existenz. Auch unter fleißiger Mithilfe der Nachbarschaft hier und mit über ganz Deutschland verstreuten Helfern. Einer, ein wie durch ein Wunder Geretteter, kann Hubschrauber nicht mehr sehen. Aber dankbar ist er doch, als man ihn nach 15 Stunden von seiner Kiesbank holt, auf die ihn die Flut samt seiner Behausung geschleudert hat.

Terra X History: Ein Tag im Juli – Ahrtalflut 2021 – Di. 19.05. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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