"Terra X: Was die Welt besser macht": Infos zur Doku über Gerechtigkeit mit Mirko Drotschmann

Das ZDF schließt die dreiteilige Dokumentation "Terra X: Was die Welt besser macht" ab. In der finalen Ausgabe geht der ZDF-Reporter Mirko Drotschmann erneut auf Spurensuche – auch in der Geschichte: Diesmal geht es um die Gerechtigkeit und um das Ringen um dieses zentrale Menschenrecht. Alle Menschen gleich und damit vermeintlich gerecht zu behandeln, ist ein Grundsatz, der schnell einleuchtet. Genauso rasch wird aber auch klar: Die Umsetzung ist schwierig.

Terra X: Was die Welt besser macht Dokumentation • 13.04.2025 • 19:30 Uhr

Die große Schere zwischen Arm und Reich Der Wissenschaftsjournalist Drotschmann schaut in New York vom Wolkenkratzer auf die Straßenschluchten hinab: In den kapitalistisch geprägten Weltmetropolen ist die soziale Kluft zwischen Arm und Reich oft besonders stark ausgeprägt. Und er untersucht zum Thema Gerechtigkeit sogar Hinterlassenschaften, die aus der Steinzeit stammen. Schon damals zeigte sich: Eine gerechte Aufteilung von Jagdbeute und von anderen Lebensmittel war für die Gesellschaft der frühen Jäger und Sammler überlebenswichtig. Auch nach dem Sesshaft-Werden hielt das Bemühen um Gleichbehandlung lange an.

Doch Hierarchien bildeten sich quasi wie von selbst heraus – zwischen Armen und Reichen, Herrschern und Beherrschten, aber natürlich auch ganz fundamental zwischen Männern und Frauen. Das Prinzip, dass Bürger vor dem Gesetz gleich sein sollten, war auch in vielen früheren Hochkulturen oft nur ein Lippenbekenntnis. Aktuell sind die Spannungen in vielen westlichen Gesellschaften groß – und die soziale Kluft zwischen Bedürftigkeit und Super-Vermögen wächst weiter an. Wo bleibt sie, die Gerechtigkeit?

Terra X: Was die Welt besser macht – So. 13.04. – ZDF: 19.30 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.