"Terra X: Was die Welt besser macht": Infos zur ZDF-Doku über Freiheit

In der ZDF-Doku-Reihe "Terra X: Was die Welt besser macht" beleuchtet Mirko Drotschmann den Freiheitsbegriff von der Antike bis zur Gegenwart und zeigt, wie hart erkämpft und bedroht Freiheit ist.

Im zweiten Teil der sonntäglichen ZDF-Doku-Reihe "Terra X: Was die Welt besser macht" nimmt sich der Wissenschaftsjournalist Mirko Drotschmann nach dem Thema Frieden in der Vorwoche nun des oft gar nicht so leicht zu fassenden Konzepts der Freiheit an. Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Kunstfreiheit, freie Berufswahl ... – Man kennt diese Rechte im Alltag, verkennt allerdings oft, dass sie hart erkämpft sind und immer wieder bedroht werden. Für einen geschichtlichen Rückblick nimmt Drotschmann in seiner kleinen Kulturgeschichte der Freiheit die Entwicklung von der Antike bis heute in den Blick.