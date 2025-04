75 Jahre ARD: Ein Blick auf historische Momente und legendäre Pannen des Senders

Am zweiten Weihnachtstag 1952 ging die Tagesschau zum ersten Mal auf Sendung und ist heute die älteste noch bestehende Sendung im deutschen Fernsehen und nach der Aktuellen Kamera (21. Dezember 1952 bis 1991) die zweitälteste deutsche Nachrichtensendung. Die Zeit zwischen 20 und 20.15 Uhr ist fest reserviert für die Tagesschau. Andere Sender lernten das auch und passten ihr Programm entsprechend an: Die Startzeit 20.15 Uhr zum Beispiel für Spielfilme ist auf die Sendezeit der Tagesschau zurückzuführen.

Pannen und lustige Zwischenfälle lassen sich aber nicht immer vermeiden – erst recht nicht bei Live-Sendungen. Unvergessen sind so auch einige Lachanfälle der Tagesschau-Sprecher.

Hier Susanne Daubner, die eigentlich über den „Chemiegipfel“ im Kanzleramt berichten wollte:



Unvergessen auch Linda Zervakis, die über Pep Guardiolas Namen stolperte:



Und noch mal Susanne Daubner, die 2000 die Zuschauer grüßte und zurückgegrüßt wurde – vom Putzmann im Studio. (Kudos, dass sie sich hier zurückhalten konnte. Ich hätte vermutlich seit 2000 durchgelacht.)



Deutschland wird Fußball-Weltmeister Als Deutschland 1954 Fußballweltmeister wird, ist die Nation dabei. Live vorm TV und vor den Radiogeräten. Herbert Zimmermann und seine Radio-Reportage werden zum Dokument der Zeitgeschichte.



Dinner for one 1963 läuft zum ersten Mal „Dinner for one“. Der Sketch hat inzwischen Kult-Status und läuft jedes Jahr an Silvester. Die Sendung ist die am häufigsten wiederholte im deutschen TV und schaffte es 1988 ins Guinness-Buch der Rekorde als „weltweit am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion“.

Und plötzlich war da Farbe Von schwarz-weiß zu bunt: 1967 startet der damalige Außenminister Willy Brandt mit einem Knopfdruck auf der Internationalen Funkausstellung das Farbfernsehen in Deutschland. "Gala-Abend der Schallplatte" heißt die erste Farbfernsehshow der ARD.



Die Sportschau Die Sportschau ohne Fußball ist undenkbar? Als die Sportschau am 4. Juni 1961 zum ersten Mal lief, kam sie noch ganz ohne den beliebten Sport aus. Ganze acht Wochen lang sogar. Da ging es noch vornehmlich um Feldhandball, Leichtathletik, Schwimmen, Boxen, Querfeldein- und Seitenwagen-Rennen. Erst mit dem Start der Fußball-Bundesliga 1963 wurde die Sportschau auf den Samstag gelegt.

Sach- und Lachgeschichten Und noch ein Klassiker, der hier natürlich nicht fehlen darf: Die Sendung mit der Maus gehört seit 1971 zum festen Bestandteil des Kinderprogramms und ist eine der erfolgreichsten Kindersendungen mit deutschen Fernsehen. Ganze Generationen wuchsen mit der Maus, die im Laufe der Jahre noch den kleinen blauen Elefanten und die Ente an ihre Seite gestellt bekam, auf.



Der Tatort Seit 1970 versammelt die Krimi-Reihe „Tatort“ eine eingeschworene Fangemeinde sonntags vor den TV-Geräten. Inzwischen ist die Reihe auch ein richtiger Export-Schlage: Unter dem Titel „Scene of the Crime“ wird der Tatort in etwa 50 Ländern vermarktet. In Russland lief eine Folge mit Til Schweiger unter dem Titel Nick's Law und in den Niederlanden läuft der Tatort regelmäßig mit Untertiteln.

Lindenstraße Am 8. Dezember 1985 geht die Lindenstraße an den Start. 34 Jahre wird die Serie zu sehen sein, bevor am 29. März 2020 die letzte Folge über die Bildschirme flimmert. Grund für die Einstellung waren sinkende Einschaltquoten.

„Total normal“ Unvergessen sind auch Hape Kerkelings Sketche in seiner Sendung „Total normal“. Ein Klassiker dabei sein Auftritt als Königin Beatrix. Auf der Suche nach „lecker Mittagessen“ schaffte es Kerkeling bis vor die Tür des Schlosses Bellevue.