Ex-007 Pierce Brosnan enthüllt seinen Favoriten für die Bond-Rolle

Kritik am Bond-Universum: Pierce Brosnan pflichtet Helen Mirren bei

Der Brite Aaron Taylor-Johnson wurde 1990 geboren. Seinen Durchbruch als Schauspieler feierte er 2005 durch seine Rolle als Prosper in "Herr der Diebe". Superhelden-Fans dürften Taylor-Johnson aufgrund seiner Rolle als Pietro Maximoff / Quicksilver in den Marvel-Filmen "The Return of the First Avenger" (2014) und "Avengers: Age of Ultron" (2015) kennen. 2017 wurde er mit dem Golden Globe als bester Nebendarsteller für sein Engagement im Thriller "Nocturnal Animals" ausgezeichnet. Im Kino war der 34-Jährige zuletzt in "Kraven the Hunter" und "Nosferatu – Der Untote" zu sehen.