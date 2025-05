"Mobland – Familie bis aufs Blut": Darum geht's in der Gangsterserie mit Tom Hardy

Wenn irgendwo Guy Ritchie draufsteht, weiß man ungefähr, was man bekommt: Gangster und Gewalt im Londoner Untergrund, kauzige Figuren und knackige Dialoge. Die Storys sind häufig grober Unfug, aber immerhin in einem derart atemlosen Comic-Stil inszeniert, dass man gar nicht wegschlagen kann. Was sollte also schiefgehen bei der Thrillerserie "Mobland – Familie bis aufs Blut", die ab 30. Mai bei Paramount+ zu sehen ist? Zumal sich der Streamingdienst auch in Sachen Star-Power nicht lumpen lässt ...