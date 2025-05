Nach ewigen Skandalen: Das wurde aus Film-Star Lindsay Lohan

Es gab eine Zeit, da fand Lindsay Lohan fast gar nicht aus den Skandalschlagzeilen heraus. Spätestens seit die US-Schauspielerin aber 2023 Mutter wurde, ist es still um ihr Privatleben geworden. Gemeinsam mit ihrem Sohn Luai und ihrem Ehemann, dem Banker Bader Shammas, lebt die 38-Jährige von der Öffentlichkeit weitgehend unbehelligt rund das halbe Jahr in Dubai. Nun gab Lohan dem Magazin "Elle" einen Einblick in ihren neuen Familienalltag. Ihr Credo: "Routinen sind das Wichtigste, speziell, wenn man ein Kind hat."

Tagebuch schreiben, Pilates machen, Grünen Tee trinken, frühstücken mit dem bald zweijährigen Sohn: So sieht Lindsay Lohans typische Morgenroutine im Wüsten-Emirat aus. Am Leben in Dubai schätzt sie so einiges: "Ich habe meine Privatsphäre, ich habe meine Ruhe, ich haben Raum für mich. Ich muss dort um nichts sorgen. Ich fühle mich sicher."

Anders sehe es in den USA aus, vor allem an der Westküste: "In Los Angeles ist es wirklich schwierig", sagte Lohan im "Elle"-Interview. "Bereits mit meinem Sohn in den Park zu gehen, stresst mich. Ich denke gleich: 'Sind hier Kameras?'" In New York City, wo die Familie ebenfalls einen Teil des Jahres verbringt, gebe es hingegen eine "andere Energie": "Keiner bedrängt uns. Jeder kümmert sich um sein eigenes Ding."

Familie ist jetzt das Wichtigste im Leben von Lindsay Lohan Wo ihr Sohn Luai einmal in die Schule gehen wird, haben seine Eltern noch nicht entschieden, erklärte die Schauspielerin. Sie hätten ja noch ein paar Jahre Zeit. Bis dahin wollen alle zu dritt möglichst viel gemeinsame Zeit in Dubai verbringen: Das Wichtigste in ihrem Leben seien "mein Ehemann, mein Sohn und ich".

Lindsay Lohan feierte ihr Kino-Debüt im Alter von zwölf Jahren. Nach erfolgreichen Auftritten vor allem in Disney-Komödien stand die gebürtige New Yorkerin in den Nullerjahren mit Alkohol- und Drogeneskapaden in den Schlagzeilen, Gefängnisaufenthalt inklusive. Seit 2021 steht Lohan wieder verstärkt vor der Filmkamera. Zuletzt spielte sie die Hauptrolle in der 2024 erschienenen romantischen Komödie "Our Little Secret".



