Wo ist Pietro Lombardi? Fans rätseln über DSDS-Neubesetzung

So reagiert Dieter Bohlen auf die neue Jury

Deutlich wird, dass sich viele Fans wiederholt Pietro Lombardi in der Jury wünschen und sein Ausscheiden sehr bedauern. Inzwischen hat sich auch der Chefjuror zu Wort gemeldet und ist zumindest gespannt auf die neue Konstellation, wie er auf der offiziellen Webseite von RTL bekanntgab: „Bushido und ich werden auf jeden Fall völlig verschiedene Meinungen zu gewissen Musikgenres haben. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Bushido Schlager gut findet. Ich höre mir jetzt auch nicht den ganzen Tag harten Rap an. […] Und dann haben wir mit Isi Glück noch eine erfolgreiche Ballermann-Sängerin in der DSDS-Jury. Ich hoffe, dass wir uns gut verstehen!“. Fans dürfen im kommenden Jahr also gespannt sein, ob und wie die Jury harmonieren wird…