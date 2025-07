Florian Silbereisen in festen Händen? Das ist dran an den Liebesgerüchten

Florian Silbereisen liebt das ruhige Leben abseits der Bühne. In Tiefgraben am Mondsee hat er seinen Rückzugsort gefunden, wo er die Natur genießt und Zeit mit seiner Familie verbringt. Wir werfen einen Blick auf das Zuhause des Schlagerstars.

In einem Radiointerview plaudert Helene Fischer über eine persönliche Erinnerung mit ihrem Ex-Partner Florian Silbereisen und spricht ihn direkt an.

Bleibt Florian Silberweisen beziehungstechnisch doch eher dem Schlagergenre treu? Dann wäre Beatrice Egli möglicherweise eine Kandidatin. Tatsächlich gab es in den letzten Jahren immer wieder Gerüchte, dass die beiden Schlager-Stars zusammen wären. So räumte etwa auch Schlager-Urgestein G. G. Anderson ein, dass beide „ein Super-Pärchen“ seien.

In der im Januar 2024 ausgestrahlten Sendung „Schlagerchampions“ posierten beide gemeinsam in einem Bett und Silbereisen fragte vielsagend: „Dann haben wir also jetzt tatsächlich eine kleine Bettgeschichte?“ Es folgte der Song „Das wissen nur wir“. Ein Liebesgeständnis? Eher nicht, denn beide haben inzwischen mehrfach dementiert, ein Paar zu sein.

Hier soll es aber um ihren Kommentar in der Sendung „Schlagerboom“ gehen, die das Erste am 19. Oktober 2024 live ausstrahlte. Als Moderator Florian Silbereisen erklärte, dass sich für die Silvesterausgabe auch Singles für Live-Dates bewerben könnten, wandte sich Bause mit folgenden vielsagenden Worten an den Gastgeber: „Du suchst ja auch schon lange.“ Wenn sich in den letzten Wochen nichts geändert hat, dürfte Florian Silbereisen also immer noch zu haben sein.