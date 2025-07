25 Jahre "Klassik am Odeonsplatz" – so feierte München

Die "Klassik am Odeonsplatz" gilt zu Recht als einer der Höhepunkte des Münchner Kultursommers. Die Kulisse zwischen Residenz, Feldherrnhalle und Theatinerkirche stimmt, die technisch hochgerüstete Akustik inzwischen auch. Zum 25-Jahre-Jubiläum – 2000 gab's das erste Konzert – steht Populäres auf dem Programm. Am Samstag, 12. Juli, spielt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Franz Welser-Möst eine eigens arrangierte Orchestersuite aus dem "Rosenkavalier" von Richard Strauss. Daniil Trifonov spielt Sergej Prokofjews 1921 in Chicago uraufgeführtes Klavierkonzert Nr. 3. Daniil Trifonov, 1991 in Russland geboren, zählt zu den derzeit gefeiertsten Pianisten. Nach dem Gewinn des Moskauer Tschaikowsky-Wettbewerbs 2011 gab er in der Carnegie Hall 2013 sein Debüt.