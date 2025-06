"Die Mittagsfrau": Kritik zum 3sat-Film nach dem Bestseller von Julia Franck

Julia Franck, Jahrgang 1970, ist eine der erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen. Ihr Roman "Die Mittagsfrau" wurde in 37 Sprachen übersetzt und deutlich über eine Million Mal verkauft. Dazu gewann er 2007 den Deutschen Buchpreis. Im Roman und der erst 16 Jahren später realisierten Verfilmung geht es um Julia Francks Oma und Vater. Die alleinerziehende Großmutter ließ ihren sieben- oder achtjährigen Sohn 1945 im Zuge der Flucht an einem Bahnsteig warten – und kehrte nie mehr zurück. Warum verlässt eine Mutter ihr kleines Kind? Diese Leerstelle in ihrer Familiengeschichte, eine geradezu unglaubliche Tat, steht im Zentrum des Buches über die Verlassende, die im Film Helene heißt und wie immer großartig von Mala Emde gespielt wird.

Erzählt wird die Geschichte jener Frau. Im Film übrigens "abgesoftet" gegenüber der Härte des Romans, aber auch alles andere als ein Wohlfühlstoff: Helene (Emde) kommt mit ihrer Schwester Martha (Liliane Amuat) aus der Enge eines schwierigen Elternhauses ins aufregende Berlin der wilden 20er-Jahre. Während sich Martha dem Party- und Drogenrausch hingibt, will Helene Medizin studieren. Im linken Literaturstudenten Karl (Thomas Prenn aus "Mord auf dem Inka-Pfad") findet sie die Liebe ihres Lebens. Doch Karl stirbt, und die Nazis übernehmen die Macht. Bei ihrer Arbeit als Krankenschwester lernt sie in der Klinik den überzeugten Nazi-Soldaten Wilhelm (Max von der Groeben) kennen, der sich unsterblich in Helene verliebt. Da sie Halbjüdin ist, wird Helenes Situation in Berlin immer schwieriger. Wilhelm bietet an, Helene zu heiraten und ihr falsche Papiere zu besorgen.