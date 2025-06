"Ihr habt meinen Tag ruiniert!": Das umstrittene Staffelfinale der "Simpsons"

Unter dem Titel "Estranger Things" ist die finale Episode der inzwischen schon 36. Staffel der Kult-Serie "Die Simpsons" angelaufen. Die Folge hielt dabei eine überraschende Wendung parat und ließ die Fans mit einem großen Schocker zurück. In den sozialen Medien gaben zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer ihr Entsetzen kund.

Denn tatsächlich lässt die Serie in der Folge "Estranger Things" eine der wichtigsten Figuren sterben: Marge Simpson, Ehefrau von Homer und Mutter von Bart, Lisa und Maggie, wird in einer Zukunftsvision als verstorben dargestellt. Ist das Ende der blauhaarigen Kult-Figur bereits besiegelt?

Die Episode zeigt die berühmte Chaos-Familie 35 Jahre in der Zukunft. Lisa ist inzwischen die jüngste Kommissarin der Frauen-Basketballliga, Bart betreibt ein unautorisiertes Altersheim, in dem Homer unter fragwürdigen Bedingungen lebt. Zudem hat sich das Geschwisterpaar komplett voneinander entfremdet.

Als Lisa ein Video-Statement von Marge findet, folgt für die Zuschauerinnen und Zuschauer der Schock: Die verstorbene Marge bittet ihre Kinder darin, trotz ihrer Differenzen füreinander da zu sein. Tatsächlich versöhnen sich Bart und Lisa daraufhin und retten gemeinsam ihren Vater aus dem Pflegeheim. Doch das eigentliche Rätsel bleibt bestehen: Wie und warum ist Marge gestorben? Darauf gibt es in der Episode keine Antwort. Am Ende wird Marge noch im Himmel gezeigt, wo sie mit ihrem Jugendidol Ringo Starr vereint ist.

Auf Social Media ist die Aufregung groß. "Was zur Hölle, sie haben Marge Simpson getötet?", kommentiert ein User beispielsweise das Staffelfinale entsetzt. Ein anderer schreibt: "Ihr habt meinen Tag ruiniert. Ich werde wohl die ersten 35 Staffeln schauen, damit Marge für immer weiterleben kann."

Allerdings bedeutet der gezeigte Tod von Marge Simpson nicht, dass die beliebte Mutter aus der Serie raus ist. Die Episode spielt in einer möglichen Zukunft – frühere Zukunftsvisionen zeigten etwa Lisa als US-Präsidentin oder Maggie als gefeierten Popstar. Selbst Homer wurde schon für tot erklärt, beispielsweise in "It's a Blunderful Life", wo er im Jahr 2083 beim Thanksgiving fehlt und laut Erzählung ein Jahr zuvor verstarb.