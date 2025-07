Episches Finale: Netflix veröffentlicht Trailer zur finalen "Stranger Things" Staffel

Demnach ist das Serienfinale in Deutschland ab 27. November erhältlich. Allerdings wird nicht die komplette Staffel sofort online zur Verfügung stehen, vielmehr erfolgt die Veröffentlichung in drei Etappen. Nach "Ausgabe 1" am 27. November folgt die zweite Ausgabe am 26. Dezember, bevor das "Finale" des Finales am 1. Januar 2026 erscheint.