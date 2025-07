16 Jahre später: Phoenix spricht über peinliches Fake-Interview

Joaquin Phoenix war in der neuesten Folge der US-Sendung "The Late Show With Stephen Colbert" zu Gast und nutzte seinen Besuch, um sich nochmals beim ehemaligen Host der Show, David Letterman, für ein "schreckliches" Interview aus dem Jahr 2009 zu entschuldigen. "Es war so unangenehm. Ich bereue es und werde es nie wieder tun. Es tut mir so Leid", sagte der 50-Jährige bei seinem ersten Auftritt in der Sendung seit 2009.

Damals saß der Schauspieler mit langen, struppigen Haaren und Bart für seine Mockumentary "I'm Still Here: The Lost Year of Joaquin Phoenix" Letterman in der "Late Show" gegenüber. Dass Phoenix dabei nur einen Charakter spielte, wusste der Moderator allerdings nicht. Es folgte ein unangenehmes Interview, in dem der Schauspieler sämtliche Antworten mehr oder minder verweigerte und unter anderem ein Kaugummi unter den Tisch klebte.

Teile des Gesprächs wurden später in der Mockumentary verwendet. Diese begleitet Phoenix bei der scheinbaren Bekanntgabe seines Rückzugs als Schauspieler im Jahr 2008 und bei den zum Teil inszenierten Versuchen, sich stattdessen als Rapper einen Namen zu machen. Ein Teil der Öffentlichkeit glaubte, der Schauspieler würde eine mentale Krise durchmachen. "Ich hoffe, ich habe Sie nicht irgendwie beleidigt", entschuldigte sich Phoenix schon 2010 bei Letterman. "Sie haben schon so, so viele Menschen interviewt, dass ich angenommen habe, Sie würden erkennen, wenn jemand nur etwas spielt. Ich entschuldige mich."

Phoenix: "Ich will einfach, dass Dave mich zerfleischt" Im Gespräch mit Colbert gab Phoenix zu, dass es ihm um eine Reaktion von Moderator Letterman und der breiten Öffentlichkeit ging. Er habe der Sendung damals von seinem Plan erzählt, so der 50-Jährige. "Als ich zu dieser Show mit Dave kam, habe ich das Vor-Interview ursprünglich in der Rolle gemacht und gemerkt, dass es ein bisschen albern war. Also habe ich noch mal angerufen und erklärt: 'Hört zu, das ist, was ich machen will. Ich komme hierher und mache diese ganze Sache. Und ich will einfach, dass Dave mich zerfleischt. Ich will nur, dass es wirklich gefährlich ist'", erklärte Phoenix.

"Das war meine Absicht – ich wollte einfach diese Reaktion bekommen und sehen, wie ich damit umgehe. Es war also von Vorteil, dass nur die Leute davon erfahren haben, die es wirklich wissen mussten." Noch mal würde er das allerdings nicht tun, sagte der Schauspieler.

Zusammen mit Moderator Colbert kann Phoenix heute, 16 Jahre später, darüber lachen. "Es war komisch. Auf der einen Seite war es ein Erfolg, auf der anderen Seite war es einer der schlimmsten Abende meines Lebens", sagt der 50-Jährige rückblickend.

