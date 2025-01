Warum Lady Gaga trotz "Joker"-Flop weitermacht

"A Star is Born" (2018) geriet für Lady Gaga zum Triumphzug. Für ihre Rolle als aufstrebende Sängerin wurde die Schauspiel-Quereinsteigerin für den Oscar nominiert, für den von ihr gesungenen und mitgeschriebenen Filmsong "Shallow" erhielt sie die begehrte Trophäe. Mit "Joker: Folie à Deux" (2024) erlebte der Pop-Superstar die Schattenseite einer Leinwandkarriere: einen kapitalen Flop.

Nun hat sich die 38-Jährige erstmals öffentlich zu der enttäuschenden Erfahrung geäußert. "Manchmal mögen die Leute bestimme Sachen einfach nicht, so einfach ist das", zog sie im Interview mit "Elle" ihr Fazit. Als Künstlerin müsse man aber bereit sein, die Ablehnung des Publikums in Kauf zu nehmen. "Man muss weitermachen, selbst wenn etwas nicht in der beabsichtigten Weise Widerhall gefunden hat."