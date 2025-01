"Mafiajäger": Kritik zur ARTE-Reportage über Italiens gefährlichste Mafia

Alles beginnt mit einem Anruf – und einem Amtshilfe-Ersuchen, das deutsche Ermittler alarmiert. Die fünfteilige neue ARTE-Dokuserie "Mafiajäger", die der Sender in Erstausstrahlung zeigt, hat einen Titel, der an Fiction-Glamour, Abenteuer und einen Hauch von verruchtem Dolce Vita denken lässt. So stark ist das Image des organisierten Verbrechens von Film und Serien geprägt. Doch die Realität sieht ganz anders aus. Das zeigt diese authentische und gerade deshalb so sehenswerte Produktion eindrücklich.

Die verdeckten Ermittlungen von Kommissar Oliver Hurth und seines Teams legen immer mehr Netze offen, die das Drogen-Kartell in Deutschland geknüpft hat – unter anderem in einem nach außen hin unauffälligen Sportfischereibetrieb in Breckerfeld in der Nähe von Hagen. Als sie endlich genügend Hinweise gesammelt haben, schlagen die Ermittler in einer konzertierten Aktion zu – nicht nur in Deutschland, sondern an gleich mehreren europäischen Orten gleichzeitig. Und das mit rund 3.000 Polizisten!