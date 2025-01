"Golden Bachelor": So war die erste Folge der RTL-Kuppelshow!

Der 73-jährige Franz Stärk bringt frischen Wind in die Bachelor-Welt. Als "Golden Bachelor" sucht er auf Kreta die große Liebe – mit 18 Damen über 60.

Dass man auch im hohen Alter noch vor laufender Kamera die große Liebe finden kann, beweist nun der "Golden Bachelor" im RTL-Programm: Der 73-jährige Pensionär Franz Stärk reiht sich in die lange Liste der TV-Rosenkavaliere ein. Aber bislang war in 14 Staffeln noch kein RTL-"Bachelor" älter als 36 Jahre. Das soll sich nun ändern: Auf Kreta wagt der zweifache Vater und Großvater den Sprung ins Ungewisse, er will sich noch einmal verlieben. Ausgestrahlt werden elf Folgen.