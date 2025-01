"Morden im Norden": Kritik zurneuen Staffel mit Sven Martinek, Ingo Naujoks und Julia E. Lenska

Alles beginnt mit einem 69-Jährigen, der einsam und verlassen stirbt. Erst nach einiger Zeit wird seine Leiche in seinem Haus in der Lübecker Altstadt gefunden ... Es sind Fälle, die bewegen und ans Herz gehen, die in der ARD-Vorabend-Krimiserie "Morden im Norden" verhandelt werden. Auch die Ermittler lassen solche Schicksale nicht kalt. Sie finden heraus, dass einer der wenigen sozialen Kontakte des alten Mannes ein Lieferdienst war, der ihm Essen ins Haus brachte.