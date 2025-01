Tom und Bill Kaulitz wollen ins Dschungelcamp: "RTL, ruft uns an"

Mit Blick auf die diesjährigen Dschungelcamp-Kandidaten ist Bill Kaulitz empört darüber, "was RTL da wieder für ein schlechtes Casting gemacht hat". Im gemeinsamen Podcast wenden sich der Tokio-Hotel-Sänger und sein Bruder Tom Kaulitz direkt an den Sender – und bringen sich selbst ins Spiel.

Zum Jahresanfang will sich Bill Kaulitz in Dankbarkeit üben – mit einer Ausnahme. "Worüber ich gar nicht dankbar bin, sind die Dschungelcamp-Kandidaten", meckert der Sänger in der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Er sei "ganz unzufrieden" und ärgere sich darüber, "was RTL da wieder für ein schlechtes Casting gemacht" habe.

Tom Kaulitz spekuliert derweil über die Gründe für die vermeintlich unzufriedenstellende Besetzung der diesjährigen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". "Meinst du, das ist, weil sie Geld sparen wollen?", fragt er seinen Bruder und bringt sich sogleich selbst ins Spiel – wenn auch nicht als Teilnehmer: "Es gibt doch auch günstig ganz gute Kandidaten hier. Auch, wenn ich ein Budget hätte, würde ich ihnen trotzdem ein gutes Casting zusammenstellen können."

Tom Kaulitz findet: "Ganz schwaches Casting" Der Mann von Heidi Klum lässt sich von seinem Zwillingsbruder Bill vorlesen, welche Stars in Kürze in den RTL-Dschungel ziehen – darunter Alessia Herren, Timur Ülker und Yeliz Koc. "Ganz schwaches Casting", findet auch Tom Kaulitz. "Das geht langsam in die Richtung, wo man sagt, man kennt die Leute gar nicht mehr. Gibt es keine Stars mehr, die das machen wollen?"

Das Problem sei Bill Kaulitz zufolge, dass "die großen Stars meistens enttäuschen". Von Lilly Becker beispielsweise erwarte sich der 35-Jährige in diesem Jahr "nicht so viel" wie von ihren weniger prominenten Mitcampern: "Oft sind die Leute, die man jetzt gar nicht kennt, dann total lustig, weil sie völlig die Fassung verlieren."

Tom scheint dennoch nicht überzeugt: "Früher war es ja so, dass da Leute reingingen, wo man sich auch noch mal richtig gefreut hatte, weil man die nicht leiden konnte." Ein "paar Namen" von Stars, die er gerne im Dschungel sehen würde, würden ihm da auch heute noch einfallen. "Gerade aus dem Comedybereich." Bill Kaulitz wendet sich kurzerhand an den Sender: "RTL, ruft uns an, wir machen das Casting nächstes Jahr!"

RTL-Dschungelcamp 2025: Diese Stars sind dabei Die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" startet am Freitag, 24. Januar, 20.15 Uhr, bei RTL. Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zählen neben Model Lilly Becker, Willi Herrens Tochter Alessia Herren, "Promi Big Brother"-Siegerin Yeliz Koc und Schauspieler Timur Ülker auch Realitystar Maurice Dziwak, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, "Sommerhaus"-Gewinner Sam Dylan, Ex-Zehnkämpfer Jürgen Hingsen, Ex-Sportmoderator Jörg Dahlmann und Schauspielerin Edith Stehfest. Ebenfalls dabei sind Ex-GZSZ-Darstellerin Nina Bott und "Der Alte"-Star Pierre Sanoussi-Bliss.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.