Streaming-Tipps der Woche: Thriller mit überraschenden Twists und Rückblenden.

"Paradise" auf Disney+ vereint Thriller und Familiendrama mit Sterling K. Brown. Die Serie beginnt mit einem mysteriösen Mord und entfaltet sich zu einem spannenden Achtteiler.

In der hochgelobten Serie "This Is Us – Das ist Leben" erzählte der amerikanische Serienschöpfer Dan Fogelman zwischen 2016 und 2022 von Familienbeziehungen und der Achterbahnfahrt des Lebens zwischen Liebe und Herzenswärme sowie Enttäuschungen und Tragödien. Ein Emmy- und Golden Globe-prämierter Star der Serie war Sterling K. Brown, der einen jungen schwarzen Mann spielte – adoptiert von weißen Eltern, die den Verlust eines Drillings in ihrem auf drei Kinder ausgelegten Lebensmodell ausgleichen wollten. Menschliche Wärme und Abgründe sowie brillant beobachtete Beziehungen, die "This Is Us" ausmachten, paart Fogelman in "Paradise" (Disney+) nun mit Thriller-, Crime- und Near Future-Elementen. Was WOW, Prime Video und Co. in den nächsten Tagen noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Paradise" – Disney+ "Paradise" von "This Is Us"-Schöpfer Dan Fogelman beginnt wie eine klassische Thriller-Serie: Sterling K. Brown spielt den Personenschützer Xavier Collins, Vater einer Teenagertochter und eines Jungen, der den Präsidenten der USA bewacht. Als Cal Bradford (James Marsden) eines Morgens nicht aus seinem streng abgeriegelten und kameraüberwachten Wohnbereich heraustritt, findet Xavier seinen Chef und Staatslenker tot auf dem Fußboden. Wer hat Cal Bradford, den wir in Rückblenden kennenlernen, ermordet? Der Verdacht fällt unter anderem auf Xavier – denn er hat seinen Boss als letzter gesehen. Drei Folgen der spannenden und klug gebauten Serie zeigt Disney+ zum Auftakt am Dienstag, 28. Januar. Danach laufen die restlichen fünf Folgen im Wochenrhythmus.

Selten war es so schwer, eine Serie "anzuerzählen" wie im Falle von "Paradise". Der Achtteiler besteht nämlich aus zahlreichen Twists und Turns, die man keineswegs spoilern sollte, um den Seriengenuss nicht zu gefährden. Nur so viel: Xavier, ein Mann und Vater mit klaren Prinzipien, lebt in einer Gemeinde, die ein bisschen so wirkt wie das ideale Amerika. Ein Amerika, dessen oberflächliche Perfektion man sich in der augenblicklichen politischen und gesellschaftlichen Situation vielleicht wünschen würde, weshalb das Timing der Serie, die in den USA zeitgleich bei Disney+ und Hulu anläuft, verlockend ist. Wie in "This Is Us" arbeitet Autor und Showrunner Dan Fogelman auch hier wieder mit Rückblenden, die regelmäßig überraschende Erkenntnisse zu den Serienfiguren liefern.

"Heute ist das Gestern von morgen" – WOW Acht Jahrzehnte sind vergangen, seit die Alliierten Deutschland vom Nationalsozialismus befreiten. Die meisten Zeitzeugen sind inzwischen gestorben. Das Gedenken der Opfer lebt jedoch weiter und ist in Zeiten, in denen in Europa abermals Krieg herrscht, und in denen Hass, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit an Kraft gewinnen, vielleicht wichtiger denn je. Wie die Erinnerungskultur heute aussieht, zeigt die Dokumentation "Heute ist das Gestern von morgen" (ab Montag, 27. Januar, bei WOW) unter anderem am Beispiel der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau: In vielen der oft betont ruhig wirkenden Szenen des 82-minütigen Films sieht man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisatorische Telefonate oder Videocalls führen, mit einem der letzten, hochbetagten Zeitzeugen zu Vorträgen an Schulen fahren oder auch mal Pavillons als Schutz gegen den Regen aufbauen. Die Selbstverständlichkeit, mit der fast schon banale Alltagsszenen wie diese mit den zutiefst berührenden Erzählungen der Holocaust-Überlebenden gepaart werden, ist eine besondere Stärke des Films.

Gedreht wurde "Heute ist das Gestern von morgen" im Zeitraum von Januar 2022 bis Januar 2023. Der Überfall der Hamas auf Israel im Oktober 2023 spielt somit keine Rolle, wohl aber der von Putin im Februar 2022 verübte Angriffskrieg auf die Ukraine: "Für mich ist das eine große Katastrophe, dass wir, die den Holocaust und den Weltkrieg überlebt haben, einen erneuten Krieg nicht verhindern konnten", beklagt der ukrainische KZ-Überlebende Boris Zabarko im Film: "Die Menschheit hat weder aus dem Holocaust noch aus dem Zweiten Weltkrieg Lehren gezogen."

"Ihr seid herzlich eingeladen" – Prime Video Die eigene Hochzeit ist für viele der schönste Tag in ihrem Leben: Alles dreht sich ums Brautpaar und im besten Fall um die Liebe. Doch was passiert, wenn es plötzlich nicht nur ein, sonderngleich zwei Brautpaare an ein und demselben Ort gibt? Das ist, grob zusammengefasst, die Grundidee, aus der sich die chaotische Komödie "Ihr seid herzlich eingeladen" entwickelt. Auf Prime Video steht der von Nicholas Stoller inszenierte Film ab Donnerstag, 30. Januar, zum Abruf bereit.

Margot (Reese Witherspoon) ist vollkommen aus dem Häuschen, als sie von der Verlobung ihrer jüngeren Schwester Neve (Meredith Hagner) erfährt. Gleiches gilt für Jim (Will Ferrell), der schon bald sein über alles geliebtes Töchterchen Jenni (Geraldine Viswanathan) unter die Haube bringen soll. Sowohl Margot als auch Jim versprechen ihren Liebsten die schönste Hochzeit, die es geben kann, nur um vor Ort festzustellen, dass die vermeintliche Traumlocation am Hochzeitstag versehentlich zweimal vergeben wurde... Was als logistische Herausforderung für das Hotelpersonal beginnt, entwickelt sich schon bald zu einem aberwitzigen Wettkampf zwischen Jim und Margot, in dem der perfekte Sonnenuntergang nur eines von vielen Streitobjekten ist ... Regisseur Nicholas Stoller schrieb das Drehbuch zu "Ihr seid herzlich eingeladen", Reese Witherspoon und Will Ferrell sind auch als Produzenten beteiligt.

"School of Champions – Staffel 2" – ARD Mediathek Wer einen Eindruck bekommen möchte, wie es hinter den Kulissen des professionellen Alpin-Skisports zugeht, sollte dieser Serie eine Chance geben: "School of Champions" spielt im fiktiven Skiort St. Geis, wo es nicht nur auf den steilen Trainingspisten zur Sache geht. Die renommierten Nachwuchstalente der Sportschule kämpfen auch in der Fortsetzung um Kaderplätze und Ruhm, gefragt sind innere Stärke und Loyalität. Die neue Staffel, inszeniert von Dominik Hartl und Jakob Fischer, taucht erneut in die Faszination des alpinen Wintersports ein, ohne dabei die Schattenseiten des Leistungssports aus den Augen zu verlieren.

In acht fesselnden Episoden (ab Freitag, 31. Januar, in der ARD Mediathek) verwebt die Serie die atemberaubende Kulisse des österreichischen Winters mit Geschichten über Freundschaft, Verrat und den Balanceakt zwischen persönlichem Glück und sportlichem Erfolg. Im Fokus stehen die jungen Athletinnen und Athleten Nikki (Imre Lichtenberger), Georg (Moritz Uhl), Dani (Emilia Warenski), Nawal (Luna Mwezi) und Luca (Mikka Forcher). Für sie bedeutet die harte Realität des Leistungssports nicht nur steile Abfahrten auf der Piste, sondern auch die des Lebens: Wie weit kann man gehen, um zu gewinnen? Was passiert, wenn der Druck stärker wird als die Leidenschaft? Und wie viel Platz bleibt für Freundschaft und Liebe, wenn alles auf den sportlichen Erfolg ausgerichtet ist?

Neben den jungen Talenten sorgen auch bekannte Gesichter wie Jakob Seeböck, Josephine Ehlert und Ferdinand Hofer für schauspielerische Tiefe. Die Dreharbeiten zur dritten Staffel sind bereits in vollem Gange.

