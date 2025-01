Benedict Cumberbatch in Südafrika entführt: Schauspieler spricht über "Nahtoderfahrung"

Benedict Cumberbatch wurde 2004 in Südafrika von einer Räuberbande entführt. In einem Interview erzählt er, wie er diese Nahtoderfahrung erlebte und welche Auswirkungen sie auf sein Leben hatte.

Sonne, Erholung und eine Ablenkung vom Alltag: Ähnliches hat sich wohl Benedict Cumberbatch erhofft, als er 2004 von Dreharbeiten in Südafrika abschalten wollte. Doch ein Ausflug mit Freunden endete fast in einer Katastrophe, wie der Schauspieler nun dem Branchenmagazin "Variety" schilderte. Demnach habe er damals eine Serie für die BBC gedreht. Weil während eines Ausfluges der Reifen ihres Autos platzte, habe die Freundesgruppe am Straßenrand halten müssen.